Goldbarren mit Falschgeld bezahlt: Sächsische Ermittler nehmen Betrüger-Bande hoch

Sachsen
Die mutmaßlichen Täter lockten Unternehmer und Immobilienbesitzer ins Ausland und gaukelten ihren Opfern Interesse an deren Firmen und Grundstücken vor.
Sächsischen Ermittlern ist am Mittwoch ein Schlag gegen eine international agierende Betrügerbande gelungen. Drei Tatverdächtige - zwei Serben (36, 37) und eine 38-jährige Schwedin - wurden seit dem frühen Morgen in Belgien, Schweden und Nordrhein-Westfalen festgenommen. Ihnen wird Bandenbetrug und bandenmäßige Geldfälschung vorgeworfen.
