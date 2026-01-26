Grünen-Europaabgeordnete Cavazzini bereut ihr Votum zu Mercosur: „Mehrheit mit Rechtsextremen bedauere ich zutiefst“

Sachsen
Die Grünen stimmten im Europaparlament mit der AfD für die Überprüfung des Freihandels mit Südamerika. Auch Wolfram Günther nennt das einen Fehler - und sieht ein Dilemma.
Die sächsische Europaabgeordnete Anna Cavazzini bereut ihr Abstimmungsverhalten im Europäischen Parlament beim Mercosur-Abkommen. „Ich bedauere zutiefst, dass am Ende auch Rechtsextreme dem Antrag zugestimmt haben und es dadurch zu einer Mehrheit gekommen ist. Das hätte nicht passieren dürfen“, erklärte die Grünen-Politikerin auf Anfrage...
