  • Grünen-Europaabgeordnete Cavazzini bereut ihr Votum zu Mercosur: „Mehrheit mit Rechtsextremen bedauere ich zutiefst“

Anna Cavazzini bei einer Sitzung des EU-Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz im Januar 2025 in Brüssel.
Anna Cavazzini bei einer Sitzung des EU-Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz im Januar 2025 in Brüssel. Bild: IMAGO/Martin Bertrand
Sachsen
Grünen-Europaabgeordnete Cavazzini bereut ihr Votum zu Mercosur: „Mehrheit mit Rechtsextremen bedauere ich zutiefst“
Redakteur
Von Oliver Hach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Grünen stimmten im Europaparlament mit der AfD für die Überprüfung des Freihandels mit Südamerika. Auch Wolfram Günther nennt das einen Fehler - und sieht ein Dilemma.

Die sächsische Europaabgeordnete Anna Cavazzini bereut ihr Abstimmungsverhalten im Europäischen Parlament beim Mercosur-Abkommen. „Ich bedauere zutiefst, dass am Ende auch Rechtsextreme dem Antrag zugestimmt haben und es dadurch zu einer Mehrheit gekommen ist. Das hätte nicht passieren dürfen“, erklärte die Grünen-Politikerin auf Anfrage...
Mehr Artikel