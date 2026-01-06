Gutachten zu Migration: Integration in sächsischen Arbeitsmarkt läuft nur schleppend

Sachsen
Seit 2015 hat sich die Zahl der Menschen mit Einwanderungsgeschichte im Freistaat verdreifacht. Das mildert zwar den demografischen Wandel, aber die Integration in Arbeit ist noch unterdurchschnittlich.
Sachsen schrumpft – aber Zuwanderung bremst den Bevölkerungsrückgang. Das zeigt das im Dezember veröffentlichte Gutachten „Zuwanderung und Integration in Sachsen“ des Berliner Empirica-Instituts, das im Auftrag des Sozialministeriums die Jahre 2015 bis 2023 analysierte. Demnach lebten 2023 rund 450.000 Menschen mit Einwanderungsgeschichte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.