MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sozialministerin Petra Köpping (M.) traf Ende 2023 den Gynäkologen Mohamad Kher Alhouri aus dem Vogtland, der nun auf die andere Seite der Landesgrenze nach Bayern wechselt.
Sozialministerin Petra Köpping (M.) traf Ende 2023 den Gynäkologen Mohamad Kher Alhouri aus dem Vogtland, der nun auf die andere Seite der Landesgrenze nach Bayern wechselt. Bild: Gerd Betka
Sozialministerin Petra Köpping (M.) traf Ende 2023 den Gynäkologen Mohamad Kher Alhouri aus dem Vogtland, der nun auf die andere Seite der Landesgrenze nach Bayern wechselt.
Sozialministerin Petra Köpping (M.) traf Ende 2023 den Gynäkologen Mohamad Kher Alhouri aus dem Vogtland, der nun auf die andere Seite der Landesgrenze nach Bayern wechselt. Bild: Gerd Betka
Sachsen
Gutachten zu Migration: Integration in sächsischen Arbeitsmarkt läuft nur schleppend
Redakteur
Von Tobias Wolf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seit 2015 hat sich die Zahl der Menschen mit Einwanderungsgeschichte im Freistaat verdreifacht. Das mildert zwar den demografischen Wandel, aber die Integration in Arbeit ist noch unterdurchschnittlich.

Sachsen schrumpft – aber Zuwanderung bremst den Bevölkerungsrückgang. Das zeigt das im Dezember veröffentlichte Gutachten „Zuwanderung und Integration in Sachsen“ des Berliner Empirica-Instituts, das im Auftrag des Sozialministeriums die Jahre 2015 bis 2023 analysierte. Demnach lebten 2023 rund 450.000 Menschen mit Einwanderungsgeschichte...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.12.2025
1 min.
DGB-Umfrage: Zuwanderung mildert Personalmangel in Sachsen
Laut einer DGB-Umfrage klappt die Zusammenarbeit mit zugewanderten Beschäftigten gut und mildert den Personalmangel. (Symbolbild)
Laut DGB-Umfrage sehen Beschäftigte in Sachsen Zuwanderung als wichtigen Beitrag gegen Personalmangel. Wie erleben sie die Zusammenarbeit im Alltag?
04.01.2026
3 min.
Abgelehnte Asylbewerber: Rückkehrprämie für Ausreisepflichtige verschoben
Für Abschiebungen arbeiten die Behörden mit Fluggesellschaften wie Qatar Airways zusammen, die von Leipzig aus unter anderem Afghanen in ihre Heimat zurückbringen.
Mit bis zu 2000 Euro sollen abgelehnte Asylbewerber mit einer Prämie Sachsens zur Ausreise motiviert werden. Angekündigt im Juni, gibt es bis heute kein Konzept für die Auszahlung.
Tobias Wolf
07.01.2026
5 min.
Leistungsdruck im Job: Wie wir lernen, damit umzugehen
Der Kunde will das eine, der Chef etwas ganz anderes: Das Gefühl, unterschiedliche Erwartungen im Job erfüllen zu müssen, kann Leistungsdruck verstärken.
Wir brauchen das jetzt schnell - und perfekt! Viele Berufstätige empfinden im Job großen Druck, ständig "abliefern" zu müssen. Auf Dauer kann das krank machen. Wie können Gegenmittel aussehen?
Sabine Meuter, dpa
06.01.2026
3 min.
Kurz und knackig: Jens Weißflog feiert mit Neujahrsansprache Erfolg im Internet
Per Video hält Jens Weißflog eine besondere Neujahrsansprache.
Er ist ein Held auf Sprungschanzen in der ganzen Welt gewesen. Seiner Heimat blieb er dabei immer treu. Das untermauert der Oberwiesenthaler nun mit einem besonderen Video.
Kjell Riedel
Anzeige
7 min.
AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Wo Geschichte nachklingt und Zukunft ein Zuhause findet
Es gibt Orte, die mehr erzählen als nur das, was man sieht. Orte, deren Wände Erinnerungen tragen und einer davon ist das AZURIT Seniorenzentrum Drei Tannen in Thalheim: Ein Haus, das pflegebedürftigen Menschen ein neues Zuhause gibt und zugleich ein Stück Stadtgeschichte bewahrt.
07.01.2026
2 min.
Messer-Trick: So rutscht der Quark aus dem Becher
Kommt der Quark dank eines Messers leichter aus der Packung?
Lifehacks im Netz versprechen für fast jedes Problem eine simple Lösung. Ob dieser Tipp hält, was er verspricht, testen wir mit unserem Hack-Check.
Mehr Artikel