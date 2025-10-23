Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • „Haben die besseren Sportsitze“: So witzelt Revell über Chipkrise und möglichen Produktionsstopp bei Volkswagen

Steht im VW-Werk Zwickau (links) ab nächster Woche Kurzarbeit an? Der Konzern widerspricht einem Bericht der „Bild“. Derweil nutzt Revell die Chipkrise bei VW für Werbung in eigener sache.
Steht im VW-Werk Zwickau (links) ab nächster Woche Kurzarbeit an? Der Konzern widerspricht einem Bericht der „Bild“. Derweil nutzt Revell die Chipkrise bei VW für Werbung in eigener sache. Bild: Hendrik Schmidt/dpa, Revell
Sachsen
„Haben die besseren Sportsitze“: So witzelt Revell über Chipkrise und möglichen Produktionsstopp bei Volkswagen
Redakteur
Von Patrick Hyslop
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Volkswagen hat es derzeit alles andere als leicht. Die Nachfrage nach Elektroautos ist nicht so, wie sie sein sollte - und jetzt gibt es auch noch eine Chipkrise. Da meldet sich der Modellbauer Revell frech zu Wort.

Wolfsburg/Zwickau.

Seit Mittwoch stehen die Zeichen bei Volkswagen auf Produktionsstopp. Grund ist eine Chipkrise. Da macht ein sonst eher unauffälliges Unternehmen mit einer frechen Werbeaktion auf sich aufmerksam.

Freche Werbesprüche, die kennt man standardmäßig etwa vom Autovermieter Sixt („Lambo Zambo“), dem Elektronikriesen Media-Markt („Ich bin doch nicht blöd!“) oder Discounter Lidl („Aldi anderen sind teurer.“).

Bislang eher weniger damit in Erscheinung getreten, ist die Modellbau-Firma Revell. Ob Flugzeuge, Schiffe oder Panzer: Seit Jahrzehnten bietet das Unternehmen mit Sitz in Bünde (NRW) so ziemlich alles an, was die Kundschaft daheim mehr oder weniger geschickt zusammenbauen und bemalen kann. Zum Sortiment gehören auch maßstabsgetreue Modelle von Autos.

Kurzarbeit in Zwickau?

Und an der Stelle begegnen sich der Modellbauriese (Umsatz 2021: über 57 Millionen Euro) und der Autogigant (Umsatz 2024: mehr als 324 Millionen Euro).

Während Letzterer schon seit geraumer Zeit mit der schwachen Nachfrage nach E-Autos zu kämpfen hat, kam nun ein weiteres Problem hinzu: Der Wolfsburger Autobauer ist auf Chips des niederländischen Herstellers Nexperia angewiesen. Doch bei dem gibt es Lieferprobleme.

Grund: Die niederländische Regierung übernahm die Kontrolle über die bisher von einer chinesischen Konzernmutter geführte Firma. Reaktion Chinas: Das Land stoppte die Ausfuhr von Nexperia-Produkten wie Chips für die Autoindustrie. Ohne die Chips ist es vorbei mit der Auto-Produktion, ab nächster Woche droht gar ein Produktionsstopp.

„Produktionsstopp in Wolfsburg?“: Der neue Revell-Newsletter zielt auf die Probelem des Autobauers Volkswagen ab.
„Produktionsstopp in Wolfsburg?“: Der neue Revell-Newsletter zielt auf die Probelem des Autobauers Volkswagen ab. Bild: Revell
Wie die „Bild“ berichtet, könnte ab Mittwoch die Fertigung des Golfs in Wolfsburg pausieren, auch weitere Modelle wie der Tiguan würden folgen. Laut Zeitung sei beim VW-Werk in Zwickau ab kommenden Mittwoch Kurzarbeit angesagt. Dem widersprach der Wolfsburger Konzern.

Revell frotzelt: „Keine Chipkrise, keine Lieferengpässe“

Wie dem auch sei: Die Lage ist angespannt. Und mittenrein platzt Revell mit seinem aktuellen Newsletter (Titel: „Produktionsstopp in Wolfsburg?“). Mit Blick auf den Autobauer notiert das Plastikmodell-Unternehmen augenzwinkernd: Während in Wolfsburg „voraussichtlich ab Mittwoch die Bänder stillstehen, läuft bei uns alles nach Plan.“ Und weiter: „Keine Chipkrise, keine Lieferengpässe“.

Dann bewerben die Nordhreinwestfalen ihr Sortiment an klassischen Volkswagen (überwiegend im Maßstab 1:24), u.a. den VW Käfer, Golf 1 GTI oder den T1-Bus. Zum Schluss kriegt VW noch einen Seitenhieb ab: „Sollte Wolfsburg wieder anlaufen, haben wir immer noch die besseren Sportsitze.“ Zwar aus Plastik, jedoch detailgetreu.

Am Donnerstagmittag dann Licht am Horizont: Nicht nur die Modellbauer können „ihre“ Volkswagen bauen, auch in Wolfsburg könnte die Produktion weitergehen.

Wir haben einen alternativen Lieferanten, der den Lieferausfall der Nexperia-Halbleiter ausgleichen könnte“, sagte Markenproduktionsvorstand Christian Vollmer dem „Handelsblatt“. Die Verhandlungen mit der Firma laufen, einen Namen nannte Vollmer jedoch nicht. (phy)

