Handyverbot an Sachsens Schulen: Der Druck wächst

Die ersten Bundesländer untersagen Schülern zur Unterrichtszeit die private Nutzung von Smartphones - Sachsen überlässt es den einzelnen Schulen. Wie lange noch?

Wie schädlich ist die intensive Nutzung von Smartphones für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen? In den Niederlanden gilt seit vergangenem Jahr ein flächendeckendes Handyverbot an Schulen. Jetzt reagieren auch in Deutschland die ersten Bundesländer. Hessen will vom Schuljahr 2025/2026 an die private Nutzung von Handys in Schulen...