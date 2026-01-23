Handyverbot an Schulen bis Klasse 8? „Es bringt niemanden weiter, wenn der Minister einsame Entscheidungen trifft“

Der jüngste Vorstoß von Kultusminister Conrad Clemens stößt unter Sachsens Bildungspolitikern auf ein geteiltes Echo. Die GEW wirft ihm eine Ablenkung von den „eigentlichen Problemen“ vor.

Auch seine Parteifreunde scheint Sachsens Kultusminister mal wieder überrascht zu haben. Der Vorschlag sei „eine Idee, über die man weiter diskutieren muss“, der Bildungsarbeitskreis werde dies im Februar tun, teilte die CDU-Fraktion am Freitag mit. Am Mittwoch hatte Conrad Clemens seine - ganz persönliche - Vorliebe für „ein klares...