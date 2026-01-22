Hautnah bei den Stars: RB Leipzig vergibt einen Traumjob

So hautnah kommen den Fußball-Stars David Raum, Willi Orban & Co. nur ganz wenige: Bundesligist RB Leipzig sucht einen neuen Mitarbeiter, der sich unter anderem darum kümmert, dass die Profis auf dem Platz eine gute Figur machen.

Leipzig. Der Brause-Klub hat die Stellenanzeige jetzt ausgeschrieben - und zwar öffentlich auf seiner Internet-Seite. Der neue Mitarbeiter soll sich nicht nur um die „Organisation, Pflege und Verwaltung der gesamten Fußballausrüstung“ kümmern, wie es in der Stellenbeschreibung heißt. Er soll auch sicherstellen, dass Trikotsätze, Trainingsbekleidung, Bälle und weiteres Material jederzeit vollständig und einsatzbereit sind.

Mit dieser Stellenanzeige sucht Fußball-Bundesligist RB Leipzig einen weiteren Zeugwart. Bild: Screenshot/RB Leipzig Mit dieser Stellenanzeige sucht Fußball-Bundesligist RB Leipzig einen weiteren Zeugwart. Bild: Screenshot/RB Leipzig

Bei Heim- und Auswärtsspielen von RB mit dabei

Weitere Aufgaben des neuen Mitarbeiters, der das Zeugwart-Team um Mike und Claudia Richter verstärken soll: die Vor- und Nachbereitung von Trainings- und Spieltagen. So soll er an den Trainings- und Spieltagen für Ordnung in den Kabinen sowie für eine einheitliche und regelkonforme Spielkleidung gemäß den Vorgaben der Verbände sorgen. Auch fürs fachgerechte Waschen, Trocknen, Sortieren und Bereitstellen der Trainings- und Spielkleidung ist er verantwortlich. Das Besondere: Der Neue wird die Mannschaft bei Heim- und Auswärtsspielen in enger Abstimmung mit Trainerstab und Teammanagement begleiten.

Wichtig fürs Team: RB-Trainer Ole Werner umarmt die Zeugwarte Mike und Claudia Richter. Bild: IMAGO/HMB-Media Wichtig fürs Team: RB-Trainer Ole Werner umarmt die Zeugwarte Mike und Claudia Richter. Bild: IMAGO/HMB-Media

Das müssen Bewerber mitbringen

Die Voraussetzungen für diesen Traumjob sind überschaubar: Der Fußball-Erstligist fordert mindestens drei Jahre einschlägige Berufserfahrung. Eine abgeschlossene Ausbildung im Textilreinigungsgewerbe, in der Reinigung oder in der Lagerlogistik sowie gute Englischkenntnisse sind zudem Pflicht.

Hier geht es zur Bewerbung

Wer sich diesen Traumjob angeln will, muss sich online bewerben – direkt über die Klub-Homepage oder hier. Neben dem Lebenslauf inklusive Angaben zur Berufsausbildung und -erfahrung wird auch ein Schreiben verlangt, warum der Kandidat für RB arbeiten will. Und das Gehalt? Dazu schweigt sich RB in der Stellenanzeige aus. (juerg)