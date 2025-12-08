Heizkosten: Warum Sachsen bundesweit mit am meisten zahlen müssen

Haushalte im Osten Deutschlands zahlen fürs Heizen mehr als im Westen - obwohl sie schon besonders viel sparen.

Chemnitz. Die Ausgaben für Wärme, Strom und Sprit belasten Verbraucher in Ostdeutschland im Schnitt mehr als in Westdeutschland. In Relation zu ihrem Einkommen (kaufkraftbereinigt) zahlen sie insgesamt 17 Prozent mehr für Energie. Besonders das Heizen fällt dabei stark ins Gewicht. Hier liegen die Unterschiede zwischen Ost und West sogar bei knapp einem Viertel. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Berechnung des Vergleichsportals Verivox.

Studie: Chemnitz bundesweit am teuersten

Dabei müssen die Menschen nirgendwo sonst in Deutschland mehr Geld fürs Heizen und für Warmwasser ausgeben als in Chemnitz. Das zeigt eine Analyse des Energiedienstleiters Techem für das Jahr 2024, für die Daten aus 100.000 Mehrfamilienhäusern mit rund 1,1 Millionen Wohnungen in ganz Deutschland genutzt wurden.

Demnach wurden die höchsten jährlichen Heiz- und Warmwasserkosten in Wohnungen in Chemnitz (19,01 Euro/Quadratmeter) und Potsdam (18,61 Euro) festgestellt. Auf das Bundesland bezogen mussten Menschen im Saarland mit 15,75 Euro die höchsten Heizkosten bezahlen. Sachsen lag mit 13,26 Euro pro Quadratmeter im vorderen Drittel des Bundesländervergleichs.

Hier ist es am günstigsten

Teurer Osten, billiger Westen - das bestätigt auch der Wärmemonitor des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), für den der Immobiliendienstleister Ista die Heizkostenabrechnungen für rund 300.000 Zwei- und Mehrfamilienhäuser untersucht hat. Demnach mussten die Verbraucher in Ostdeutschland nach ersten vorläufigen Zahlen 2024 im Schnitt 14,18 Cent und in Westdeutschland 11,77 Cent pro Kilowattstunde Heizungsenergie zahlen. Am günstigsten war es laut dieser Studie im Allgäu (10,16 Cent) und in Oberfranken-Ost (10,26 Cent); am teuersten im Mittleren Mecklenburg/Rostock mit 16,55 Cent, in Prignitz-Oberhavel (Brandenburg) sowie im sächsischen Elbtal/Osterzgebirge (jeweils 15,77 Cent).

Preise weiter gestiegen

Insgesamt sind die Heizkosten in Deutschland 2024 zwar erneut gestiegen. Es geht aber längst nicht mehr so steil nach oben wie früher. So verteuerte sich die Kilowattstunde im vergangenen Jahr in Deutschland in Zwei- und Mehrfamilienhäusern laut DIW um rund sechs Prozent auf 12,33 Cent pro Kilowattstunde Heizungsenergie, obwohl die Preisbremsen des Bundes aufgehoben worden waren. Dies ist ein Mittelwert aus Erdgas-, Heizöl- und Fernwärmepreisen. 2023 war es im Schnitt noch 20 Prozent nach oben gegangen und 2022 um 38 Prozent - damals hatten die Folgen des Ukraine-Kriegs und das Ende von russischen Gasimporten über die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 zu einem kräftigen Preisanstieg geführt.

Fernwärme einer der Kostentreiber

In den ostdeutschen Bundesländern müssen die Haushalte allerdings schon länger deutlich höhere Preise bezahlen: Der DIW-Statistik zufolge lag das Preisniveau in Ostdeutschland im Zeitraum 2010 bis 2022 ein Fünftel über dem Westniveau. 2023 näherten sich die Preise einander an, 2024 wurde der übliche Abstand in etwa wieder hergestellt. Die Studienautoren vermuten, dass der innerdeutsche Preisunterschied am höheren Fernwärme-Anteil im Osten liegt: Während der Ölpreis sank und der Gaspreis eher moderat stieg, wurde Fernwärme im vergangenen Jahr nämlich um etwa ein Viertel teurer. Dieser überproportionale Anstieg liege bei Fernwärme an der verzögerten Preisfindung, es handele sich also letztlich um einen Nachholeffekt, so die Autoren.

Ostdeutsche durch Energiekosten stärker belastet

Kaufkraftbereinigt kann das allerdings ein paar Hundert Euro ausmachen, die die Ostdeutschen mehr für Energie ausgeben müssen. So musste ein Haushalt nach Verivox-Berechnungen in den neuen Bundesländern kaufkraftbereinigt durchschnittlich 1562 Euro im Jahr fürs Heizen ausgeben, während es im Westen 1268 Euro, also rund 23 Prozent weniger waren. Besonders teuer ist das Heizen in Bremen (1686 Euro), Sachsen (1629 Euro), Thüringen (1604 Euro), Sachsen-Anhalt (1603 Euro) und Mecklenburg-Vorpommern (1579 Euro). Am günstigsten heizen Haushalte in Bayern (1174 Euro) und Hamburg (1196 Euro).

Ein wesentlicher Grund für die Unterschiede sind die geringeren Einkommen in Ostdeutschland. Laut der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) liegt das verfügbare Einkommen pro Haushalt in den westdeutschen Ländern bei 61.876 Euro pro Haushalt im Jahr, in den östlichen Bundesländern dagegen bei etwa 52.891 Euro. Dadurch geben Verbraucher im Osten einen deutlich größeren Anteil ihres Geldes für Energie aus – auch wenn die nominellen Preise fast gleich sind.

Studie: Ostdeutsche heizen besonders sparsam

Den Bewohnern Ostdeutschlands kommt allerdings zugute, dass ihre Wohnungen häufig besser saniert und besser wärmegedämmt sind als in Westdeutschland. Zugleich haben die Menschen in Ostdeutschland laut einer Studie des Energie-Dienstleisters „Techem“ 2024 besonders sparsam geheizt. So seien die Energiepreise seit 2020 zwar um fast 80 Prozent gestiegen, so die Techem.

Viele ostdeutsche Haushalte hätten die Mehrkosten aber trotzdem auf 40 Prozent begrenzen können. Da zugleich der Verbrauch gegenüber 2023 stabil geblieben sei, schätzt die Techem die Spielräume für individuelles Sparverhalten der Kunden jetzt aber als ausgeschöpft ein. „In manchen Regionen ist sogar eine Trendumkehr erkennbar“, heißt es. (juerg/dpa)