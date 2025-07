Hitze in Sachsen: Plauen bricht 120 Jahre alten Tagesrekord

Die Hitzewelle erreicht Sachsen. Der Dienstag war an vielen Orten im Freistaat der heißeste 1. Juli seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Wo war es am wärmsten?

Sachsen. Der Dienstag war in vielen sächsischen Orten der heißeste 1. Juli seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Laut Messwerten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wurde der Temperaturrekord für den Monatsanfang an 16 von 20 Messstationen geknackt. Aus Chemnitz und Oschatz wurden dem DWD keine Daten gemeldet.

Am Flughafen Leipzig-Halle war es demnach nicht nur am heißesten in Sachsen. Die 34,3 Grad, die vor Ort gemessen wurden, lagen auch fast drei Grad über dem bisherigen Rekord für den 1. Juli (31,4 Grad).

Heißester Ort in der hiesigen Region war Plauen mit 33,6 Grad. Der bisherige Plauener Rekord aus dem Jahr 1905 lag drei Zehntelgrad darunter. Etwas kühler war es in Lichtentanne mit 32,9 Grad, dort fiel der bisherige Tagesrekord (34,5) nicht.

Auf dem Fichtelberg war es indes mit 26,2 Grad Celsius so warm wie nie an einem 1. Juli, der neue Tagesrekord lag zwei Zehntelgrad über dem bisherigen.

Erfahren Sie hier, an welchen Stationen des DWD am Dienstag die höchsten Temperaturen gemessen wurden. (roy/emg)