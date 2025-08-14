Hitzewarnung, Gewitter, Sturmböen: Das kommt ab heute auf Sachsen zu

Am Donnerstag und Freitag heißt es in Sachsen: schwitzen, schwitzen, schwitzen. Wie geht es danach weiter? Ein Wetter-Überblick.

Chemnitz. Am Donnerstag und Freitag wird es heiß in Sachsen – der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt deshalb vor der Wärmebelastung. Wer kann, sollte Schatten suchen und vor allem ausreichend trinken. Doch wie geht‘s nach der Hitze weiter – bleibt sie uns gar erhalten?

Nachfrage bei Jens Oehmichen vom DWD. Heute fließt heiße Festlandsluft in den Freistaat, informiert er am Morgen. „Die Sonne hat beinahe ungehinderten Zugriff auf die Erdoberfläche, die Luft wird sehr stark erwärmt.“ Das Thermometer klettert darum im Tagesverlauf auf 34 bis 36 Grad. „Vereinzelt könnte ich mir auch mal 37 Grad vorstellen.“ Etwa in Städten.

Hitzegewitter im Erzgebirge

Also alles eitel Sonnenschein? Nicht ganz: Der Meteorologe schließt vereinzelte Hitzegewitter am Nachmittag im Erzgebirge nicht aus, stellt aber klar: „Dabei handelt es sich um räumlich eng begrenzte Gewitter. Und auch nur für kurze Zeit.“

Der Freitag knüpft dann hitzetechnisch an den heutigen Tag an. Die Temperaturen steigen erneut deutlich über die 30-Grad-Marke, auf 33 bis 35 Grad. Erneut sind vereinzelt bis zu 37 Grad möglich. Alle Hitzegeplagten können aber aufatmen, Abkühlung ist in Sicht.

Kaltfront bringt Abkühlung

Von Nordwesten her nähert sich eine Kaltfront, die Sachsen gegen Abend erreicht. Schon am Nachmittag ziehen Wolken auf, die Sonne kann nicht mehr ungehindert vom Himmel scheinen. Abends und in der Nacht kann es örtlich schauern und gewittern. „Auch Starkregen und stürmische Böen können auftreten.“ Jedoch nicht flächendeckend.

Nachdem die Kaltfront durchgezogen ist, wird es merklich kühler, am Samstag steigt das Quecksilber dann nur noch auf 25 bis 27 Grad. Immer noch hochsommerlich. Quellwolken sind möglich, aber es bleibt trocken. Dazu schwacher wind aus Nordwest.

Am Sonntag wenig Änderung bei Höchstwerten von 23 bis 25 Grad. Regen ist keiner in Sicht.

So wird die kommende Woche

Und wie starten wir in die neue Woche? Mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken, bei Tageshöchsttemperaturen um die 25 Grad. Hier und da sind auch 27 Grad möglich, so Oehmichen. Dazu bleibt es weitgehend niederschlagsfrei. „Es kann sein, dass aus diesen Quellwolken mal ein paar Tropfen rauskommen, aber das ist nicht der Rede wert.“

Am Dienstag dann ähnlich, bei steigenden Temperaturen bis 29, örtlich auch 30 Grad. Und damit ist der Trend für die kommende Woche gesetzt: Ab der Wochenmitte herrschen bei einem Mix aus Sonne und Wolken Werte um die 30 Grad, meist bleibt es trocken. „Die Schauerneigung ist sehr gering. Und wenn, dann fällt wirklich nur ganz vereinzelt und ganz wenig.“ Oehmichen spricht vom Tropfen auf den heißen Stein.

Aber gute Nachrichten für alle, die angesichts der 30 Grad Sorge vor einer neuen Hitzewelle haben: „Temperaturen von 35, 36 und 37 Grad - so wie wir sie heute und auch morgen nochmal haben - sehe ich dann nicht“, beruhigt der Meteorologe. Fazit: Das hochsommerliche Wetter ist nicht nur auf Stippvisite, sondern es bleibt uns erstmal erhalten.

Waldbrandgefahr am Freitag teils „sehr hoch“

Jedoch: Während uns einerseits eine brutale Hitzeglocke erspart bleibt, ist andererseits kein ergiebiger Regen in Sicht. Mit Blick auf die Waldbrandgefahr im Freistaat nicht optimal.

Diese liegt heute in Sachsen überwiegend im mittleren Bereich (Stufe 3), für den Kreis Zwickau sowie große Teile der Kreise Leipzig, Nordsachsen, Meißen, Bautzen, Görlitz und die Stadt Dresden ist Stufe 4 („hohe Gefahr“) angesagt.

Am Freitag gilt für Teile der Kreise Leipzig, Nordsachsen, Meißen, Bautzen und Görlitz dann sogar Stufe 5 – und damit „höchste Gefahr“. Zum Wochenende entspannt sich die Lage dann wieder. (phy)