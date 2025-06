Hitzewelle rollt auf Sachsen zu: Wird es jetzt endlich Sommer?

Blauer Himmel, Sonne satt, bis zu 30 Grad: Für das Wochenende sagen die Meteorologen für Sachsen tolles Bade- und Ausflugswetter voraus. Doch bleibt der Sommer jetzt auch?

Chemnitz. Die vergangenen Wochen waren eher durchwachsen. Doch jetzt kommt der Sommer richtig in Fahrt: Die Temperaturen kennen ab sofort nur noch eine Richtung - und zwar nach oben. Vielerorts klettern sie in Deutschland schon an diesem Donnerstag über die Marke von 25 Grad.

Am Freitag sind in Sachsen um die 28 Grad drin

Diplom-Meteorologe Dominik Jung hat auf dem Portal wetter.net fürs Wochenende auch für Sachsen hochsommerliche Temperaturen vorausgesagt. Bild: Screenshot/wetter.net Diplom-Meteorologe Dominik Jung hat auf dem Portal wetter.net fürs Wochenende auch für Sachsen hochsommerliche Temperaturen vorausgesagt. Bild: Screenshot/wetter.net

Diplom-Meteorloge Dominik Jung etwa sagt auf der Plattform wetter.net bis Sonntag für ganz Deutschland Sonne satt voraus. Im Westen, im Südwesten und im Süden der Republik sind demnach schon am Donnerstag sogar Höchstwerte von bis zu 33 Grad möglich, während es im Osten bis zu 25 Grad werden sollen. Auch am Freitag bleibt es den Prognosen zufolge in Sachsen mit maximal 28 Grad angenehm warm, südlich der Linie von Dresden sind anderen Vorhersagen zufolge aber auch schon bis zu 30 Grad möglich.

Tropische Nächte im Südwesten der Republik

Der Westen, der Süden und der Südwesten Deutschlands müssen sich hingegen ab Freitag auf eine regelrechte Hitzewelle einstellen, die aus Südwesteuropa heranrollt mit bis zu 35 Grad. Schon die Nacht zum Freitag könnte dort in Ballungszentren wie Stuttgart, Freiburg, Karlsruhe und Mannheim tropisch werden. „Da sinken die Temperaturen nicht unter 20 Grad Celsius“, kündigt der Deutsche Wetterdeinst (DWD) an. Der Himmel werde sternenklar.

Am Samstag wird im Südwesten Sachsen die 30-Grad-Marke wohl geknackt

Am Samstag soll es dann aber auch in Sachsen richtig heiß werden. Der DWD sagt für den Freistaat erneut viel Sonnenschein voraus. „Die 30-Grad-Marke wird in Südwestsachsen wohl geknackt werden“, so die Leipziger DWD-Expertin Diana Hennings auf Anfrage der „Freien Presse“. Im Bergland sind demnach im Freistaat 23 bis 28 Grad zu erwarten. Die Sonnenbrandgefahr ist den Angaben zufolge hoch, das Tragen von Sonnenschutz werde dringend empfohlen. Im Westen, Südwesten und Süden der Republik kann es am Samstag hingegen auch schon unangenehm schwül werden. Vorhergesagt für diesen Teil Deutschlands werden erneut bis zu 35 Grad und eine hohe Luftfeuchtigkeit. Wetter-Experte Jung: „Da schwitzt du schon ohne viel Bewegung“ Zum Abend kämen dort dann auch schon die ersten heftigen Schauer und Gewitter herangezogen. „Zum Teil mit Starkregen, mit Sturmböen, mit Hagel und mit Tornado-Potenzial“, wie Jung sagt. „Der Samstag wird ziemlich ruppig werden im Südwesten Deutschlands.“

Am Sonntag ziehen Gewitter über die Region auf

Der Sonntag wird laut DWD im Erzgebirge, im Vogtland, in Mittelsachsen, Chemnitz und rund um Zwickau zunächst noch einmal warm und trocken mit erneut maximal um die 30 Grad. Ab dem Mittag ziehe es sich dann aber zu, so DWD-Expertin Diana Hennings. „Am Nachmittag muss dann mit Schauern und Gewittern gerechnet werden - lokal zum Teil auch mit Starkregen. In der Nacht zu Montag rückt dieses Tief dann nach Osten ab.“

So wird es nächste Woche

Der Sommer bleibt nur für ein kurzes Stelldichein und macht dann erneut Pause. Ab Montag ist die Hitzewelle auch schon wieder passé. DWD-Expertin Diana Hennings geht in Sachsen von nur noch maximal 23 Grad am Montag aus. Prognosen für einen derart langen Zeitraum sind noch unsicher. Bis Freitag, den 20. Juni, dürften nach Hennings‘ Einschätzung die Temperaturen aber voraussichtlich die 25-Grad-Marke in Südwestsachsen nicht noch einmal überspringen. Der Lichtblick: Es soll aber nur ein paar Quellwolken geben. „Es wird tendenziell überwiegend sehr freundlich“, so Hennings. (juerg)