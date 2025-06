Hochwasserwarnung für Südwestsachsen: Wo es zu lokalen Überschwemmungen kommen kann

Im Flussgebiet der Zwickauer Mulde und der Weißen Elster im Bergland kann es lokal zu Überflutungen kommen, warnt die Behörde.

Chemnitz, Zwickau, Plauen.

Das Landeshochwasserzentrum hat für Teile Südwestsachsens eine Warnung vor lokalen Überschwemmungen herausgegeben. So könne es im Bereich der Zwickauer Mulde, insbesondere im Bergland, zur Überflutung landwirtschaftlicher Flächen, Überflutung einzelner bebauter Grundstücke oder Keller sowie leichter Verkehrsbehinderungen auf Straßen kommen. In Teilen des oberen Vogtlands, Landkreis Zwickau, im Westerzgebirge und bis in den Raum Chemnitz spricht die Behörde von einer „mittleren Gefährdung“.