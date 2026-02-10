MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • IG-Metall-Chef Jan Otto zur Kreislaufwirtschaft bei VW: „Wir wollen die Forschung und Entwicklung in Zwickau haben“

Die IG Metall will weiter um den Erhalt von Arbeitsplätzen im VW-Werk in Zwickau-Mosel kämpfen - hier ein Bild vom Dezember 2024.
Die IG Metall will weiter um den Erhalt von Arbeitsplätzen im VW-Werk in Zwickau-Mosel kämpfen - hier ein Bild vom Dezember 2024. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Die IG Metall will weiter um den Erhalt von Arbeitsplätzen im VW-Werk in Zwickau-Mosel kämpfen - hier ein Bild vom Dezember 2024.
Die IG Metall will weiter um den Erhalt von Arbeitsplätzen im VW-Werk in Zwickau-Mosel kämpfen - hier ein Bild vom Dezember 2024. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Sachsen
IG-Metall-Chef Jan Otto zur Kreislaufwirtschaft bei VW: „Wir wollen die Forschung und Entwicklung in Zwickau haben“
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Gewerkschaft hat einen Masterplan „Jobs 2040“ für Ostdeutschland vorgestellt mit industriepolitischen Forderungen. Für Bundeskanzler Friedrich Merz hat Bezirksleiter Jan Otto einen Ausflugstipp.

Warnstreiks, Tarifverhandlungen, Betriebsratswahlen - ein bewegtes Frühjahr steht der IG Metall bevor. Doch Jan Otto, Bezirksleiter Berlin-Brandenburg-Sachsen, stellte bei der Bezirks-Pressekonferenz ein anderes Thema in den Vordergrund: Die Industrie- und Standortpolitik. Die Gewerkschaft hat einen Masterplan „Jobs 2040“ für Ostdeutschland...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:38 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 11.02.2026
 8 Bilder
Forstarbeiter demonstrieren in Potsdam mit Kettensägen vor Beginn der dritten Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder.
16.01.2026
4 min.
Wie hoch wird die neue Kaufprämie für E-Autos? Regierung feilt noch an Details – in Zwickau wächst die Hoffnung
Profitiert das VW-Werk in Zwickau-Mosel von der geplanten neuen E-Auto-Prämie? Die Hoffnung ist jedenfalls groß.
Laut einem Medienbericht plant der zuständige Minister mit einem Zuschuss von 1500 bis 6000 Euro, abhängig vom Einkommen der Käufer. Die IG Metall setzt darauf, dass sich die Prämie bald im VW-Werk bemerkbar macht.
Frank Hommel
10.02.2026
2 min.
Traditionsgaststätte im Erzgebirge schließt: Was ist der Grund für den Rückzug?
Johanna Preißler und Robin Reinsch haben im Mai 2024 die Gaststätte eröffnet. Bis 14. Juni hat sie noch geöffnet.
Erst im Mai 2024 hatte ein junges Paar die Bergschänke am Katzenstein in Pobershau übernommen. Obwohl sie zunächst regelrecht überrannt wurde, ist bald wieder Schluss. Bis 14. Juni ist noch geöffnet.
Michael Felber
19.01.2026
4 min.
VW-Werk in Zwickau vor der Betriebsratswahl: So viel Konkurrenz für die IG Metall wie noch nie
Im Zwickauer VW-Werk wird im März ein neuer Betriebsrat gewählt. Am Werkszaun hängen schon erste Plakate.
Im Fahrzeugwerk ist die Wahl der Belegschaftsvertreter im März so umkämpft wie nie. Es tritt auch eine Gruppe an, die man in Wolfsburg bereits kennt. Für die IG Metall werden die Zeiten rauer.
Jan-Dirk Franke
09.02.2026
3 min.
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.
Beate Kindt-Matuschek
13:40 Uhr
5 min.
Chemnitzer FC gegen die Absagenflut: So wird das Stadion für das Jubiläumsspiel gegen Lok Leipzig fit gemacht
Der CFC tut alles, damit das Spiel gegen Lok Leipzig stattfinden kann.
Für die Partie in der Fußball-Regionalliga am Sonntag wird die Rasenheizung genutzt. Mit welchen Zusatzkosten dafür grob kalkuliert wird, welche weiteren Vorkehrungen getroffen wurden – und weshalb davon auch Babelsberg profitieren könnte.
Torsten Ewers
Mehr Artikel