„Ihr habt es nicht geschafft, mich kleinzukriegen“ – Christian Drostens denkwürdiger Auftritt im Sächsischen Landtag

Sachsen
Der Virologe sollte als Sachverständiger Einschätzungen über Sachsens Corona-Politik liefern. Manchmal sprach er doch auch in eigener Sache.
Im alten Griechenland wurden Überbringer schlechter Nachrichten gelegentlich geköpft. Im modernen Sachsen werden sie nach Dresden zitiert und sollen im Landtag Rede und Antwort stehen. So in etwa mag sich derzeit der Berliner Virologe Christian Drosten fühlen. Zum zweiten Mal sitzt er an diesem Donnerstagvormittag vor dem...
