  • „Ihr habt es nicht geschafft, mich kleinzukriegen“ – Christian Drostens denkwürdiger Auftritt im Sächsischen Landtag

„Wenn sich meine Einschätzung ändert, wegen einer neuen Studie, dann sage ich das.“ Christian Drosten, hier bei seiner ersten Aussage im Mai, im Sächsischen Landtag.
„Wenn sich meine Einschätzung ändert, wegen einer neuen Studie, dann sage ich das.“ Christian Drosten, hier bei seiner ersten Aussage im Mai, im Sächsischen Landtag. Bild: Sebastian Kahnert/dpa/Archiv
Sachsen
„Ihr habt es nicht geschafft, mich kleinzukriegen“ – Christian Drostens denkwürdiger Auftritt im Sächsischen Landtag
Redakteur
Von Frank Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Virologe sollte als Sachverständiger Einschätzungen über Sachsens Corona-Politik liefern. Manchmal sprach er doch auch in eigener Sache.

Im alten Griechenland wurden Überbringer schlechter Nachrichten gelegentlich geköpft. Im modernen Sachsen werden sie nach Dresden zitiert und sollen im Landtag Rede und Antwort stehen. So in etwa mag sich derzeit der Berliner Virologe Christian Drosten fühlen. Zum zweiten Mal sitzt er an diesem Donnerstagvormittag vor dem...
23.08.2025
5 min.
Düsterer „Erzgebirgskrimi“ in Altenberg mit verschwundenem Kommissar: Lohnt das Einschalten?
Müssen diesmal Kommissar Winkler suchen: seine Kollegin Karina Szabo (links, Lara Mandoki) und Försterin Saskia Bergelt (Teresa Weißbach).
Ab Samstag, 10 Uhr, steht der neue Film „Über die Grenze“ in der ZDF-Mediathek bereit, im Fernsehen wird er am 30. August gezeigt. Nach dem Kulturhauptstadtfilm mit schönen Bildern von Chemnitz ist die Atmosphäre diesmal eine ganz andere.
Katharina Leuoth
12:09 Uhr
2 min.
Ex-Frau Hertel moderiert für Mross: "Wir denken an dich!"
Stefanie Hertel springt in Rust für den verhinderten Stefan Mross ein.
Durch die Schlagersendung "Immer wieder sonntags" führt üblicherweise Stefan Mross. Nun steht seine Ex-Frau Stefanie Hertel für ihn auf der Bühne. Zu Beginn gibt es einen ganz besonderen Gruß.
16.05.2025
5 min.
„Ich wüsste es selber gern“: Das sind die dreizehn Kern-Aussagen von Christian Drosten im sächsischen Corona-Ausschuss
„Ein Bild, das nicht zutrifft“: Virologe Christian Drosten vor dem Corona-Untersuchungsausschuss des Sächsischen Landtags.
Der Virologe der Berliner Charité stellte sich am Freitag im Corona-Untersuchungsausschuss des Landtags den Fragen der Abgeordneten.
Frank Hommel
12:09 Uhr
2 min.
Kreise: USA ziehen einige Truppen aus dem Irak ab
Trotz des Abzugs sollen weiterhin US-Truppen im Irak stationiert bleiben. (Archivbild)
Viele Fragen blieben offen, als die USA vor etwa einem Jahr den Umbau ihrer Militärpräsenz im Irak verkündeten. Nun verlassen einige Soldaten im Irak ihre Stützpunkte. Wieder bleiben Fragen offen.
23.08.2025
4 min.
Plauener erfinden den Fahrradträger für das Auto neu
Tim Mockert befestigt die Fahrräder in der Halterung. Diese ist für Mountainbikes, Gravelbikes, Enduro-Bikes und auch Rennräder geeignet – auch E-Bikes sind kein Problem.
Aus der gemeinsamen Leidenschaft fürs Radfahren ist bei drei jungen Vogtländern eine ungewöhnliche Idee entstanden. Um mehr aus dieser Idee zu machen, setzen die Freunde jetzt alles auf eine Karte.
Louise Wappler
22.08.2025
3 min.
Tausende Post-Covid-Patienten im Freistaat – „Die Versorgungslage in Sachsen ist katastrophal“
Beim "Internationalen Long Covid Awareness Day" im März in Berlin lenkten Menschen die Aufmerksamkeit auf die Krankheit. Auch in Sachsen sind Post- und Long-Covid nicht ausgestanden.
Was hatte schlimmere Spätfolgen: eine Corona-Infektion – oder die Impfung dagegen? Im Landtag widmete sich nun eine Kommission dieser Frage.
Frank Hommel
