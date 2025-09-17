Immer noch keinen Ausbildungsplatz? Bei diesen Berufen haben Bewerber aktuell die besten Chancen

Zum Ausbildungsstart waren 1700 Lehrstellen in Südwestsachsen unbesetzt. Dagegen suchten noch 1000 junge Leute einen Ausbildungsplatz. Für 2026 zeigt die Messe „Mach was!“ zahlreiche Berufswege auf.

Die unsichere wirtschaftliche Lage schlägt sich zunehmend auf dem Ausbildungsmarkt in Sachsen nieder. Demnach hatten junge Leute im Freistaat in diesem Jahr weniger Auswahlwahlmöglichkeiten an dualen Ausbildungsplätzen als in der jüngsten Vergangenheit. Das zeigen unter anderem Daten der Agentur für Arbeit.