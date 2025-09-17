Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Immer noch keinen Ausbildungsplatz? Bei diesen Berufen haben Bewerber aktuell die besten Chancen

Die Ausbildungsmesse „Mach was!“ der „Freien Presse“ bietet Einblicke in viele Berufsbilder - und auch Angebote für Kurzentschlossene. Am Wochenende ist es wieder soweit. Das Foto entstand bei einer vergangenen „Mach was!“.
Die Ausbildungsmesse „Mach was!“ der „Freien Presse“ bietet Einblicke in viele Berufsbilder - und auch Angebote für Kurzentschlossene. Am Wochenende ist es wieder soweit. Das Foto entstand bei einer vergangenen „Mach was!“.
Immer noch keinen Ausbildungsplatz? Bei diesen Berufen haben Bewerber aktuell die besten Chancen
Von Frank Hommel
Zum Ausbildungsstart waren 1700 Lehrstellen in Südwestsachsen unbesetzt. Dagegen suchten noch 1000 junge Leute einen Ausbildungsplatz. Für 2026 zeigt die Messe „Mach was!“ zahlreiche Berufswege auf.

Die unsichere wirtschaftliche Lage schlägt sich zunehmend auf dem Ausbildungsmarkt in Sachsen nieder. Demnach hatten junge Leute im Freistaat in diesem Jahr weniger Auswahlwahlmöglichkeiten an dualen Ausbildungsplätzen als in der jüngsten Vergangenheit. Das zeigen unter anderem Daten der Agentur für Arbeit.
