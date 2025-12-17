MENÜ
Die fünf Angeklagten mit ihren Anwälten beim Prozessauftakt im Landgericht Chemnitz.
Die Angeklagte Thi Ly V. soll Chefin des Menschenhandelsringes sein.
Alfons S. gehört ebenfalls zu den Angeklagten. Seit der Wende war er ein Lenker im Chemniitzer Rotlichtmilieu.
Die fünf Angeklagten mit ihren Anwälten beim Prozessauftakt im Landgericht Chemnitz.
Die Angeklagte Thi Ly V. soll Chefin des Menschenhandelsringes sein.
Alfons S. gehört ebenfalls zu den Angeklagten. Seit der Wende war er ein Lenker im Chemniitzer Rotlichtmilieu.
Sachsen
In Vietnam „normalen Job“ versprochen, in Chemnitz in die Prostitution geschickt
Redakteur
Von Jens Eumann
Internationaler Menschenhandelsring steht in Chemnitz vor Gericht. Gruppe lockte junge Frauen aus Vietnam. Telefonzentrale in Pilsen koordinierte Freier-Anfragen aus zahlreichen deutschen Städten. Vater und Sohn aus Chemnitz mit angeklagt.

Als Strippenzieher im Chemnitzer und Zwickauer Rotlicht-Milieu mochte Alfons S. mit der „Magic Love-Street“ und der „Villa Violetta“ schon mal größere Brötchen gebacken haben. Dennoch - allein die Wohnungsvermietung schien für den Mann, den in der Szene alle „Ali“ nennen, ein einträgliches Geschäft. 500 Euro bei einer einzelnen...
