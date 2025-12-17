In Vietnam „normalen Job“ versprochen, in Chemnitz in die Prostitution geschickt

Sachsen
Internationaler Menschenhandelsring steht in Chemnitz vor Gericht. Gruppe lockte junge Frauen aus Vietnam. Telefonzentrale in Pilsen koordinierte Freier-Anfragen aus zahlreichen deutschen Städten. Vater und Sohn aus Chemnitz mit angeklagt.
Als Strippenzieher im Chemnitzer und Zwickauer Rotlicht-Milieu mochte Alfons S. mit der „Magic Love-Street“ und der „Villa Violetta“ schon mal größere Brötchen gebacken haben. Dennoch - allein die Wohnungsvermietung schien für den Mann, den in der Szene alle „Ali“ nennen, ein einträgliches Geschäft. 500 Euro bei einer einzelnen...
