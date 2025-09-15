Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Infrastruktur-Sondervermögen: Warum Sachsens Ministerpräsident Kretschmer Erwartungen dämpft

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU).
Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU).
Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Infrastruktur-Sondervermögen: Warum Sachsens Ministerpräsident Kretschmer Erwartungen dämpft
Redakteur
Von Tino Moritz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wofür Sachsen die insgesamt 4,8 Milliarden Euro aus dem „Sondervermögen“ des Bundes verwenden darf, hängt von den Vorgaben des Bundes ab. Der Landtag meldet schon mal Nachbesserungsbedarf an.

Aus dem 100-Milliarden-Sondervermögen des Bundes für Länder und Kommunen stehen dem Freistaat 4,8 Milliarden Euro zu — über eine Laufzeit von zwölf Jahren. „Die Erwartung, dass das ein Investitionsbooster sein kann, geht fehl“, rechnete Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) in seiner Landtagsbefragung am Donnerstag den...
