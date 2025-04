Innenminister Schuster: Sachsens Kriminalstatistik ist ein Warnsignal

Die Polizei registriert zwar mehr Gewalt, mehr politisch-motivierte Taten, mehr nicht-deutsche Tatverdächtige und deutlich mehr kriminelle Kinder und Jugendliche. Vor allem die Entwicklung bei Minderjährigen ist besorgniserregend.

Sachsens Polizei hat im vergangenen Jahr etwas mehr Straftaten registriert als im Vorjahr. Die Anzahl der in der Kriminalstatistik erfassten Fälle stieg um 1,4 Prozent. Dies teilten Innenministerium und Landeskriminalamt (LKA) am Dienstag in Dresden mit und verwiesen auf vier Schwerpunkte. Demnach gibt es mehr Gewaltkriminalität, mehr...