Je t’aime – Wer mit wem? Warum Sachsens Modell der wechselnden Mehrheiten auf der Kippe steht

Sachsen
Im Landtag ist Kretschmers CDU/SPD-Minderheitskoalition auf Unterstützung aus der Opposition angewiesen - und bekommt sie zumeist von Grünen und Linken. Steigt das BSW aus dem Konsultationsverfahren aus?
Anfang Dezember will der Landtag die „Landzahnarztquote“ beschließen. Damit können ab dem nächsten Wintersemester bis zu neun Studienplätze für Zahnmedizin an Bewerber gehen, die sich vorab dazu verpflichten, später zehn Jahre in einer Mangelregion als Zahnarzt oder Kieferorthopäde zu praktizieren. Der Gesetzentwurf erhielt im Ausschuss...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.