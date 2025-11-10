Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Junge Menschen - hier ein Auszubildender im Metallhandwerk - haben es auf dem sächsischen Arbeitsmarkt zunehmend schwer.
Junge Menschen - hier ein Auszubildender im Metallhandwerk - haben es auf dem sächsischen Arbeitsmarkt zunehmend schwer. Bild: Felix Kästle/dpa
Sachsen
Jugendarbeitslosigkeit in Sachsen steigt - Chemnitz ist besonders betroffen
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Jungen Menschen fällt es zunehmend schwer, einen Job zu finden. Woran liegt das, und was kann man dagegen tun?

Die schwache Konjunktur und die Unsicherheit in der Wirtschaft treffen junge Menschen zurzeit besonders. Das geht aus aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor. Demnach war zuletzt jeder zehnte Arbeitslose in Sachsen jünger als 25 Jahre. Im Oktober waren rund 15.200 junge Erwachsene arbeitslos gemeldet, 8,5 Prozent mehr als ein Jahr...
11.11.2025
5 min.
Marketing aus Flöha für den Mittelstand: Wie ist es, wenn es schön ist?
Sylva-Michele Sternkopf mit ihrem neuen Buch „Magic Marketing“.
Holzschmuck-Verkäuferin oder Hochzeitsveranstalterin: Sylva-Michèle Sternkopf ist in vielen Branchen unterwegs. Jetzt hat sie ihr eigenes Marketing-Handbuch geschrieben - mit vielen Tipps fürs Leben.
Johanna Klix
10.11.2025
3 min.
Sinkende Schülerzahlen an Sachsens Grundschulen: Minister streicht ab 2026 bisherige „Buschzulage“ - fast überall
Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) bei einem Schulbesuch im August. Für künftige Grundschullehrer, die ab Februar 2026 ihr Referendariat beginnen, entfällt der Anwärtersonderzuschlag von monatlich knapp 1260 Euro brutto.
Mit 3052 Euro brutto gehören viele angehende Lehrkräfte in Sachsen bundesweit zu den Spitzenverdienern unter Referendaren. Ab Februar hängt die Chance auf den Sonderzuschlag aber von der Schulart ab.
Tino Moritz
30.10.2025
2 min.
Arbeitslosigkeit auf höchstem Oktoberwert seit zehn Jahren
Arbeitslosigkeit im Oktober auf höchstem Stand seit zehn Jahren (Symbolbild)
Trotz leichtem Rückgang ist die Arbeitslosigkeit in Sachsen so hoch wie seit zehn Jahren nicht. Darum ist in den kommenden Monaten keine Besserung in Sicht.
03.11.2025
5 min.
Weniger Ausbildungsplätze in Sachsen - aber mehr Stellen im Handwerk
Bei FDTech in Chemnitz sind die Auszubildenden in die Entwicklung von Software für autonomes Fahren eingebunden. Im Bild BA-Student Raziel Kretschmer, Mathematikerin Anke Stoll, Azubi Linus Geißler und Azubi Noel Appelt.
Sachsens Betriebe bieten weniger Ausbildungsplätze an, doch es gibt auch gute Nachrichten. Für den Raum Zwickau und Chemnitz sind Wirtschaftsverbände dennoch pessimistisch - und rufen nach der Politik.
Eva-Maria Hommel
09.11.2025
4 min.
Mit dem Deutschland-Ticket von Chemnitz nach Berlin: Was sich auf der Strecke über Elsterwerda ändern wird
Die Regionalbahn-Linie 45 verbindet Chemnitz mit Elsterwerda. Dort kann man nach Berlin umsteigen.
Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember fällt für Reisende eine günstige Ausnahmeregelung weg. Dennoch kann der Weg über Elsterwerda führen. Lange Wartezeiten auf dem kleinen Bahnhof müssen Zugfahrende aber in Kauf nehmen.
Ingolf Wappler
11.11.2025
3 min.
Wieder Tempo 80 auf der B 93 in Richtung Zwickau: Wird hier bald verstärkt geblitzt?
Auf der B 93 in Richtung Zwickau gilt seit vergangener Woche mal wieder Tempo 80.
Von 100 auf 80: Autofahrer müssen auf der Bundesstraße nun wieder mehr auf die Bremse drücken. Zu möglichen Geschwindigkeitskontrollen liefert die Stadt eine klare Antwort.
Jim Kerzig
