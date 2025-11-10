Jugendarbeitslosigkeit in Sachsen steigt - Chemnitz ist besonders betroffen

Jungen Menschen fällt es zunehmend schwer, einen Job zu finden. Woran liegt das, und was kann man dagegen tun?

Die schwache Konjunktur und die Unsicherheit in der Wirtschaft treffen junge Menschen zurzeit besonders. Das geht aus aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor. Demnach war zuletzt jeder zehnte Arbeitslose in Sachsen jünger als 25 Jahre. Im Oktober waren rund 15.200 junge Erwachsene arbeitslos gemeldet, 8,5 Prozent mehr als ein Jahr... Die schwache Konjunktur und die Unsicherheit in der Wirtschaft treffen junge Menschen zurzeit besonders. Das geht aus aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor. Demnach war zuletzt jeder zehnte Arbeitslose in Sachsen jünger als 25 Jahre. Im Oktober waren rund 15.200 junge Erwachsene arbeitslos gemeldet, 8,5 Prozent mehr als ein Jahr...