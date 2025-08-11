Justizministerin findet „diese Idee tatsächlich fantastisch“: Macht die Verfassungsviertelstunde bald Schule in Sachsen?

Sachsen
An Bayerns Schulen ist sie bereits seit einem Jahr Pflicht, in Thüringen wird sie in diesem Schuljahr an 20 Schulen ausprobiert. In Sachsen gibt‘s bisher nur einen Arbeitstitel: „Talking Rechtsstaat“.
Vor gut zwei Jahren fand das Wort „Verfassungsviertelstunde“ Eingang in den bayerischen Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wählern. Als Antwort auf Tendenzen zur Radikalisierung in der Gesellschaft solle an Bayerns Schulen verstärkt über Verfassungswerte geredet werden, führte Ministerpräsident Markus Söder damals aus - und Bayern...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.