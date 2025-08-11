Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Justizministerin findet „diese Idee tatsächlich fantastisch“: Macht die Verfassungsviertelstunde bald Schule in Sachsen?

Sympathisiert mit der Idee einer Verfassungsviertelstunde für Sachsen: Justizministerin Constanze Geiert (CDU).
Sympathisiert mit der Idee einer Verfassungsviertelstunde für Sachsen: Justizministerin Constanze Geiert (CDU).
Sachsen
Justizministerin findet „diese Idee tatsächlich fantastisch“: Macht die Verfassungsviertelstunde bald Schule in Sachsen?
Von Tino Moritz
An Bayerns Schulen ist sie bereits seit einem Jahr Pflicht, in Thüringen wird sie in diesem Schuljahr an 20 Schulen ausprobiert. In Sachsen gibt‘s bisher nur einen Arbeitstitel: „Talking Rechtsstaat“.

Vor gut zwei Jahren fand das Wort „Verfassungsviertelstunde“ Eingang in den bayerischen Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wählern. Als Antwort auf Tendenzen zur Radikalisierung in der Gesellschaft solle an Bayerns Schulen verstärkt über Verfassungswerte geredet werden, führte Ministerpräsident Markus Söder damals aus - und Bayern...
