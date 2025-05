Kampf um die grüne Parteispitze: Drei Südwestsachsen wollen Landeschef werden

Drei Frauen, zwei Männer, ein Ex-Minister, eine Ex-Staatssekretärin: Sie ringen nach einem durchwachsenen Wahljahr am Samstag um die Parteiführung in Sachsen. Der Parteitag soll auch die Strategie für den Landeshaushalt festzurren.

Sachsens Grüne stellen sich für Zukunft auf und wählen einen neuen Landesvorstand. Die scheidende Landesvorsitzende Marie Müser erwarte einen „extrem spannenden Parteitag“ am Wochenende in Neukieritzsch, sagte sie am Montag.