Katherina Reiche in Chemnitz: Was Unternehmer aus der Stadt der Bundeswirtschaftsministerin zu sagen hatten

Im Kulturhauptstadtjahr hat das Bundeswirtschaftsministerium seine regionalpolitische Jahrestagung nach Chemnitz verlegt. Zwei Statements im Carlowitz-Congresscenter waren besonders eindringlich.

Einen besseren Tagungsort als Chemnitz hätte sich das Bundeswirtschaftsministerium nicht aussuchen können – so klang es jedenfalls in der Begrüßungsrede des Chemnitzer Oberbürgermeisters Sven Schulze (SPD): „Chemnitz steht exemplarisch für viele Regionen in Deutschland, die sich neu erfinden müssen und neu erfinden wollen.“...