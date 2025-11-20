Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Katherina Reiche in Chemnitz: Was Unternehmer aus der Stadt der Bundeswirtschaftsministerin zu sagen hatten

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche im Gespräch mit Andreas Schneider (links) und Lars Georgi vom Innovationscluster „Robotics Saxony“.
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche im Gespräch mit Andreas Schneider (links) und Lars Georgi vom Innovationscluster „Robotics Saxony“. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Die Hauptredner der regionalpolitischen Jahrestagung, vorn von links nach rechts: Ministerpräsident Michael Kretschmer, Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche, der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze und Burkhard Jung, Präsident des Deutschen Städtetages und Oberbürgermeister von Leipzig.
Die Hauptredner der regionalpolitischen Jahrestagung, vorn von links nach rechts: Ministerpräsident Michael Kretschmer, Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche, der Chemnitzer Oberbürgermeister Sven Schulze und Burkhard Jung, Präsident des Deutschen Städtetages und Oberbürgermeister von Leipzig. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Ministerpräsident Michael Kretschmer verlangt, dass Förderrichtlinien auf kleine Unternehmen zugeschnitten werden.
Ministerpräsident Michael Kretschmer verlangt, dass Förderrichtlinien auf kleine Unternehmen zugeschnitten werden. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Katherina Reiche in Chemnitz: Was Unternehmer aus der Stadt der Bundeswirtschaftsministerin zu sagen hatten
Redakteur
Von Eva-Maria Hommel
Im Kulturhauptstadtjahr hat das Bundeswirtschaftsministerium seine regionalpolitische Jahrestagung nach Chemnitz verlegt. Zwei Statements im Carlowitz-Congresscenter waren besonders eindringlich.

Einen besseren Tagungsort als Chemnitz hätte sich das Bundeswirtschaftsministerium nicht aussuchen können – so klang es jedenfalls in der Begrüßungsrede des Chemnitzer Oberbürgermeisters Sven Schulze (SPD): „Chemnitz steht exemplarisch für viele Regionen in Deutschland, die sich neu erfinden müssen und neu erfinden wollen.“...
