Kehrtwende: Diese Bundeswehr-Standorte in Sachsen sollen nun doch erhalten bleiben

Das Verteidigungsministerium denkt um - und will nun doch etliche Bundeswehr-Standorte nicht umwandeln, sondern weiter selbst nutzen. In Sachsen betrifft das drei Liegenschaften.

Chemnitz Berlin. Das Verteidigungsministerium setzt die Umwandlung militärisch genutzter Liegenschaften für zivile Zwecke aus. Weil wegen der geplanten Vergrößerung der Bundeswehr nun doch mehr Immobilien gebraucht werden, so das Ministerium. Die betroffenen Liegenschaften sollen Teil der „strategischen Liegenschaftsreserve der Bundeswehr“ werden – also kurzfristig von der Bundeswehr bei Bedarf genutzt werden können.

Bundeswehr braucht Platz

Betroffen sind demnach 187 ehemalige militärische Liegenschaften, die sich im Eigentum der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben befinden. Hinzu kommen demnach weitere 13 Liegenschaften, die die Bundeswehr noch betreibt und die nun – entgegen früherer Entscheidungen – nicht umgewandelt werden sollen. Dazu gehören nach ARD-Recherchen unter anderem der ehemalige Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck in Bayern und Teile des Flughafens Tegel in Berlin, aber auch Flächen im Osten der Republik. So geht es in Sachsen um drei Liegenschaften - und zwar um zwei Munitionslager und eine Bunkeranlage.

Neue Pläne für das Munitionslager Mockrehna

Über das Gelände des alten Munitionslagers Mockrehna im Landkreis Nordsachsen sollte eigentlich nach deren Ausbau die Bundesstraße 87n führen. Das werde jetzt wahrscheinlich nicht mehr in Frage kommen, sagte Mockrehnas Bürgermeister Peter Klepel dem MDR. Der Ausbau wird schon seit Jahren geplant. Das ehemalige Munitionslager an sich war zuvor auch schon als mögliche Flüchtlingsunterkunft angedacht gewesen. Laut Klepel wurde es zuletzt von der Bundespolizei zu Übungszwecken genutzt. Es sei in einem guten Zustand und lasse sich schnell wieder aktivieren, so Klepel.

Munitionslager Vogelsang soll ebenfalls reaktiviert werden

Aus Sachsen stehen neben Mockrehna auch das ehemalige Munitionsdepot in Vogelgesang und der umliegende Wald in Nordsachsen sowie die ehemalige Bunkeranlage in Kossa in der Dübener Heide auf der Liste des Verteidigungsministeriums. Den Standort Vogelsang hatte einst die sowjetische Armee genutzt. Er war einer der größten Militärstützpunkte der DDR. Auf dem Gelände gab es auch ein Raketenobjekt mit Lagereinrichtungen für Atomsprengköpfe und spezielle Bunker zur Lagerung von Sprengköpfen und Raketen, die durch eine schwarz-gelbe Markierung gekennzeichnet waren. Seit dem Abzug der sowjetischen Truppen ist das Areal verlassen.

Die Bunkeranlage Kossa, gelegen in der Dübener Heide, ist ein beeindruckendes Zeugnis des Kalten Krieges. Erbaut zwischen 1976 und 1979 von der Nationalen Volksarmee der DDR, diente sie als geheime Führungsstelle im Falle eines Atomkriegs. Die Anlage besteht aus mehreren Bunkern, die bis zu 8 Meter tief unter der Erde liegen. Die einzelnen Bunkerabschnitte beherbergten verschiedene Funktionsräume. Seit 2002 ist in einem Teil der Anlage ein „Museum gegen das Vergessen“ eingerichtet. Es werden zweistündige Führungen durch den ehemaligen Nachrichten- und Führungsbunker angeboten. Eine Anmeldung ist erforderlich. Aktuell macht dieses Museum aber Winterpause, wie es auf der Webseite heißt.

Kommunen müssen umplanen

Auch die Pläne weiterer Kommunen für die Nutzung ehemaliger militärischer Areale könnten nun durchkreuzt werden. Nils Hilmer, Staatssekretär im Verteidigungsministerium, sagte: „Wir sind uns der Tragweite der Entscheidung sehr bewusst und wissen, dass in vielen Fällen bereits Planungen bestehen, betroffene Flächen zivil zu nutzen. Wo immer dies möglich ist, werden wir versuchen, auch bestehende zivile Planungen zu berücksichtigen.“ Dazu wolle die Bundeswehr nun mit betroffenen Ländern und Kommunen in Gespräche eintreten.

Rolle rückwärts

Die Umwandlung von Bundeswehrstandorten für zivile Zwecke hatte in den frühen 1990er-Jahren begonnen, als die Bundeswehr nach dem Ende des Kalten Kriegs stark verkleinert wurde. Er wurde dann in den 2010er-Jahren nach Aussetzung der Wehrpflicht noch einmal fortgeführt. Einst militärisch genutzte Flächen waren seither zum Teil zur zivilen Nutzung freigegeben worden. Nun soll die Bundeswehr aber um 80.000 Soldaten aufgestockt werden. (juerg/dpa)