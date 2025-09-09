„Keine Denkverbote, um Lehrer vor die Klassen zu bringen“: Was Sachsens Rechnungshof zur Lehrer-Mehrarbeit sagt

Sachsen
Döbeln. Mehr Abordnungen, weniger Ermäßigungen, Klarheit bei Überstunden: Zum Umgang mit Lehrern hatte der Rechnungshof jede Menge Verbesserungsvorschläge. Reicht ihm das Maßnahmenpaket des Kultusministers?
Freie Presse: Frau Haag, Sachsens Rechnungshof hat sich in den vergangenen Jahren auffällig häufig mit der Bezahlung von Lehrern befasst. Warum haben Sie die Pädagogen so auf dem Kieker?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.