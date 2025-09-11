„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt

Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.

Mindestens einmal im Jahr muss sich Sachsens Ministerpräsident vom Landtag befragen lassen. Den Termin kann sich Michael Kretschmer genauso aussuchen wie den Titel. Am Donnerstag stimmte das Timing trotzdem nicht. So lud zwar die Überschrift „Den Freistaat modernisieren, in Land und Kommunen investieren - mit Zuversicht die Zukunft Sachsens...