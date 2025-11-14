Kita-Kosten in Sachsen: Wo Eltern fast 400 Euro zahlen müssen und was den „Kollaps der Kommunalfinanzen“ abmildern könnte

Viele Eltern bekommen die Steigerung der Personal- und Sachkosten durch erhöhte Kita-Beiträge zu spüren - die allerdings von Ort zu Ort schwanken. Die „Freie Presse“ mit einem landesweiten Überblick.

Die finanziell angespannte Lage führt in vielen sächsischen Kommunen zu hitzigen Debatten über die Höhe der Elternbeiträge. Schließlich machen Kita-Betriebskosten in kleineren Orten nach Angaben des Städte- und Gemeindetags (SSG) zuweilen mehr als ein Drittel des Kernhaushalts aus. Vor allem wegen erhöhter Gehälter für Erzieher, deutlich... Die finanziell angespannte Lage führt in vielen sächsischen Kommunen zu hitzigen Debatten über die Höhe der Elternbeiträge. Schließlich machen Kita-Betriebskosten in kleineren Orten nach Angaben des Städte- und Gemeindetags (SSG) zuweilen mehr als ein Drittel des Kernhaushalts aus. Vor allem wegen erhöhter Gehälter für Erzieher, deutlich...