Sachsen
An Sachsens Schulen sollen die Schüler künftig sogar übers Geld mitreden dürfen. Nebenbei erfüllt der Kultusminister damit eine langjährige Forderung der Lehrer. Die Sache hat nur einen Haken.
Mehr Mitbestimmung für Sachsens Schüler: Möglichst flächendeckend sollen an Schulen ab dem Schuljahr 2026/27 sogenannte Klassenräte eingeführt werden. Das hat Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) jüngst vor dem Landtag angekündigt. Wie Clemens bei einer Fragestunde ausführte, wird dafür eine eigene Schulstunde geschaffen, die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.