Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Klingt nach Gruppenrat wie zu DDR-Zeiten, ist aber etwas völlig anderes: Sachsen will Idee des Klassenrats an allen Schulen verankern

In anderen Bundesländern gibt es das Konzept des Klassenrats schon seit Jahren, im Foto zum Beispiel in Essen in Nordrhein-Westfalen. Nun will Sachsen im großen Stil nachziehen.
In anderen Bundesländern gibt es das Konzept des Klassenrats schon seit Jahren, im Foto zum Beispiel in Essen in Nordrhein-Westfalen. Nun will Sachsen im großen Stil nachziehen. Bild: IMAGO
In anderen Bundesländern gibt es das Konzept des Klassenrats schon seit Jahren, im Foto zum Beispiel in Essen in Nordrhein-Westfalen. Nun will Sachsen im großen Stil nachziehen.
In anderen Bundesländern gibt es das Konzept des Klassenrats schon seit Jahren, im Foto zum Beispiel in Essen in Nordrhein-Westfalen. Nun will Sachsen im großen Stil nachziehen. Bild: IMAGO
Sachsen
Klingt nach Gruppenrat wie zu DDR-Zeiten, ist aber etwas völlig anderes: Sachsen will Idee des Klassenrats an allen Schulen verankern
Redakteur
Von Frank Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

An Sachsens Schulen sollen die Schüler künftig sogar übers Geld mitreden dürfen. Nebenbei erfüllt der Kultusminister damit eine langjährige Forderung der Lehrer. Die Sache hat nur einen Haken.

Mehr Mitbestimmung für Sachsens Schüler: Möglichst flächendeckend sollen an Schulen ab dem Schuljahr 2026/27 sogenannte Klassenräte eingeführt werden. Das hat Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) jüngst vor dem Landtag angekündigt. Wie Clemens bei einer Fragestunde ausführte, wird dafür eine eigene Schulstunde geschaffen, die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:37 Uhr
2 min.
Wohnen und Essen verschlingen Großteil kleiner Einkommen
Einkommensschwache Haushalte geben besonders viel für Wohnen und Lebensmittel aus.
Für Haushalte mit wenig Geld bleibt nach Miete und Lebensmitteln kaum noch etwas übrig. Auch ein dritter Posten belastet die Haushaltskasse.
Von Tino Moritz
3 min.
19.11.2025
3 min.
Weniger Ausfall in Sachsen? Warum Sachsens Kultusminister Clemens besser (noch) nicht von einer „Trendwende“ sprechen sollte
Meinung
Redakteur
Hat bereits eine „Trendwende“ beim Ausfall an Sachsens Schulen ausgemacht - zum Ärger von Sachsens Lehrerverbänden: Kultusminister Conrad Clemens (CDU).
Gegen den Widerstand der Lehrerverbände hat der CDU-Politiker Maßnahmen zur Unterrichtsabsicherung durchgesetzt - und sieht sich durch die ersten Zahlen bestätigt. Zu früh sollte er sich nicht freuen.
Tino Moritz
18.11.2025
5 min.
Wenn Sachsens Kultusminister erstmals seit zehn Jahren Rückgang des Unterrichtsausfalls vermeldet und dennoch Kritik erntet
Unterrichtsausfall bleibt an Sachsens Schulen ein Problem in Größenordnungen - auch wenn er nach Angaben des Kultusministeriums zu Schuljahresbeginn zurückging.
Mit verstärkten Abordnungen und reduzierten Ermäßigungsstunden wollte Conrad Clemens den Unterrichtsausfall mittelfristig halbieren. Wie fällt die erste Bilanz aus?
Tino Moritz
09:38 Uhr
4 min.
„Wahlwerbespot der AfD“, „peinlich“: So reagiert das Netz auf Bundeskanzler Friedrich Merz in der ARD-Arena
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) am Montagabend ARD-„Arena“.
Wer den Bundeskanzler schon immer mal etwas fragen wollte, hatte am Montagabend dazu im Ersten die Gelegenheit. Was unter anderem gefragt wurde und wie die Reaktionen im Netz ausfielen.
Patrick Hyslop
07:31 Uhr
1 min.
Alarm kurz nach Mitternacht: Mehrere Feuerwehren im Erzgebirge ausgerückt
In Schwarzenberg wurden am frühen Montagmorgen mehrere Feuerwehren alarmiert.
Feuerwehreinsatz in der Schwarzenberger Altstadt am frühen Montagmorgen: Das war der Grund.
Joseph Wenzel
08.12.2025
3 min.
Plauener Weihnachtsmarkt: Almhütte im Lichthof des Rathauses am Montag überraschend geschlossen
Die Almhütte von Mario Martin im Lichthof des Plauener Rathauses blieb am Montag geschlossen.
Rätselraten auf dem Plauener Weihnachtsmarkt: Die Almhütte im Rathaus-Innenhof blieb am Montag dicht. Ein Aushang warf Fragen auf.
Claudia Bodenschatz
Mehr Artikel