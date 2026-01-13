Köpping zu Vogelgrippe: Verluste für Tierhalter existenzbedrohend

Sachsen
Tierseuchen wie Geflügelpest und Afrikanische Schweinepest stellen den Freistaat vor Probleme. Sachsens Gesundheitsministerin Köpping befürwortet eine Erhöhung von Entschädigungszahlungen.
Sachsen sieht sich durch Tierseuchen vor immer größere Herausforderungen gestellt. Die Bekämpfung von Vogelgrippe, Afrikanischer Schweinepest (ASP) und anderer Seuchen forderten die Veterinärbehörden dauerhaft, sagte Sozialministerin Petra Köpping (SPD) am Dienstag nach der Kabinettsitzung in Dresden. „Globalisierung, Klimawandel und...
