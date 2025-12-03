Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Kommentar zu Post-Covid-Antrag im sächsischen Landtag: Überfällig – und hoffentlich nicht überflüssig

Long-Covid-Betroffene finden in Sachsen Unterstützung im Landtag. Doch was ist das Papier wert?
Long-Covid-Betroffene finden in Sachsen Unterstützung im Landtag. Doch was ist das Papier wert? Bild: Christophe Gateau/dpa/Archiv
Long-Covid-Betroffene finden in Sachsen Unterstützung im Landtag. Doch was ist das Papier wert?
Long-Covid-Betroffene finden in Sachsen Unterstützung im Landtag. Doch was ist das Papier wert? Bild: Christophe Gateau/dpa/Archiv
Meinung
Sachsen
Kommentar zu Post-Covid-Antrag im sächsischen Landtag: Überfällig – und hoffentlich nicht überflüssig
Redakteur
Von Frank Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unvorstellbar ist das Leid, das viele Menschen erleben, die an einer angeblich eher harmlosen Infektion erkranken – und einfach nicht mehr gesund werden. Wie kann es der Freistaat lindern?

Ein bisschen Rotz in der Nase, ein leichtes Kratzen im Hals, ein wenig Druck unterm Schädel. Wer denkt sich schon groß etwas dabei? Vielleicht dachten sich auch die Tausenden Menschen erst mal nicht viel, die heute an Long oder Post Covid leiden. Oder die Eltern von Kindern, die einfach nicht mehr gesund werden. Die im schlimmsten Fall viele...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
16:45 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck in Freiberg: Datum steht fest
Ein Coca-Cola Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Die Freiberger dürfen sich auf ein weiteres Highlight im Advent freuen: Der rote Weihnachtstruck kommt tatsächlich. Was erwartet Besucher dort?
Cornelia Schönberg
04.12.2025
4 min.
Plauener Weihnachtsmarktbesucher vermissen einen Stammhändler: Wo ist der beliebte Rosterverkäufer geblieben?
Uwe Zeithammel am Mittwoch auf dem Plauener Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr ist er dort nur noch Besucher.
30 Jahre lang prägte sein Imbissstand den Weihnachtsmarkt. In diesem Jahr ist Caterer Uwe Zeithammel nicht mehr dabei. Was der Abschied bedeutet und warum Ruhestand für den 64-Jährigen noch längst kein Thema ist.
Bernd Jubelt
03.12.2025
3 min.
Post Covid und chronische Fatigue: Landtags-Fraktionen wollen Los tausender Betroffener in Sachsen verbessern
Eine von tausenden Post-Covid-Betroffenen in Sachsen. Viele sehen sich mit ihrem Schicksal alleingelassen. Eine Initiative im Landtag will das ändern.
Laut einem parteiübergreifend angenommenen Antrag sollen unter anderem spezielle Behandlungszentren entstehen und Ärzte besser geschult werden. Was davon umgesetzt werden kann, bleibt vage.
Frank Hommel
22.08.2025
3 min.
Tausende Post-Covid-Patienten im Freistaat – „Die Versorgungslage in Sachsen ist katastrophal“
Beim "Internationalen Long Covid Awareness Day" im März in Berlin lenkten Menschen die Aufmerksamkeit auf die Krankheit. Auch in Sachsen sind Post- und Long-Covid nicht ausgestanden.
Was hatte schlimmere Spätfolgen: eine Corona-Infektion – oder die Impfung dagegen? Im Landtag widmete sich nun eine Kommission dieser Frage.
Frank Hommel
04.12.2025
2 min.
Maduro schildert Telefonat mit Trump als "respektvoll"
"Willkommen Dialog, willkommen Diplomatie", sagte Maduro. (Archivbild)
Der autoritäre Präsident hat sich erstmals zu seinem jüngsten Gespräch mit Trump geäußert. Während die USA seit Wochen den Ton verschärfen, setzt Maduro auf einen "respektvollen Dialog" der Staaten.
Mehr Artikel