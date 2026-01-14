Kommentar zu Reform-Forderungen der Wirtschaftsverbände: Nicht nur die Politik ist das Problem

Die sächsischen Wirtschaftsorganisationen und die kommunalen Spitzenverbände fordern vehement Reformen. Zentrales Stichwort: Bürokratieabbau. Doch auch Unternehmen müssen sich bewegen.

Es gibt ein Thema, über das fast alle jammern. Auch die, die eigentlich gar nicht jammern wollen. Das Thema heißt Bürokratie. Kein Betrieb bleibt verschont von Berichtspflichten, Arbeitsschutzbelehrungen, Förderanträgen. Jede Vorschrift für sich hat ihren Sinn, doch in der Summe ist der Aufwand so groß, dass er zum Standortnachteil werden...