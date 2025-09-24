Kosten zu hoch: Verzichtet Lufthansa auf Verbindungen zu Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden?

Schon lange sorgen die hohen Standortkosten deutscher Flughäfen für Zoff. Auch Sachsen steht auf der Streichliste. Nun schaltet sich der Boss von Lufthansa ein und warnt. Auch der BDL übt Kritik.

Dresden. Ob Luftverkehrssteuer, Flughafengebühren oder Sicherheitskosten: Für Airlines geht es ins Geld, wenn sie deutsche Flughäfen ansteuern. Fliegen ist in Deutschland im Vergleich zu Europa am teuersten.

Billigflieger haben sich wegen der Standortkosten bereits von manchem Airport verabschiedet. Nun meldet sich ein Branchenriese zu Wort – und überlegt ebenfalls Streckenstreichungen. Und die könnten auch Sachsen treffen.

Eigentlich wollte die schwarz-rote Bundesregierung unter Friedrich Merz (CDU) auch den Luftfahrtstandort Deutschland wieder wettbewerbsfähig machen. „Die luftverkehrsspezifischen Steuern, Gebühren und Abgaben wollen wir reduzieren und die Erhöhung der Luftverkehrsteuer zurücknehmen“, heißt es im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD. Passiert ist aber bislang noch nichts.

Diesen Flughäfen droht die Streichung

Lufthansa-Airlines-Boss Jens Ritter machte deshalb nun gegenüber den Zeitungen der Funke Mediengruppe (u.a. Berliner Morgenpost, Westdeutsche Allgemeine Zeitung) aus seiner Enttäuschung keinen Hehl: „Es ist sehr enttäuschend, dass die Bundesregierung im Haushaltsentwurf für 2026 keinerlei Entlastung für Flüge ab Deutschland plant.“

Und Ritter hat eine Drohung im Gepäck: „Wenn Verbindungen unrentabel werden, sind wir gezwungen, Strecken zu reduzieren und die Flugzeuge woanders einzusetzen.“ Die Liste der möglichen Streichkandidaten ist lang, umfasst demnach unter anderem:

Bremen

Dresden

Köln

Leipzig/Halle

Münster

Nürnberg

Stuttgart

Für die betroffenen Airports alles andere als gute Neuigkeiten. Und auch Sachsen kennt sich damit bereits aus.

Ryanair und Wizz Air verließen Sachsen bereits

Im Frühjahr wurde bekannt, dass sich die irische Billig-Airline Ryanair von den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden zurückzieht. Grund: die hohen Kosten. „Länder wie Schweden und Ungarn haben die Luftverkehrssteuer abgeschafft, dort expandieren wir stark“, so Ryanair-Manager Marcel Meyer damals.

Zu Mitte September hatte die ungarische Airline Wizz Air Leipzig/Halle gestrichen, damit fielen drei Verbindungen weg. Offenbar wollten die Ungarn, dass sich der Flughafen um die Bewerbung der Flugverbindungen kümmert. Diese kostspielige Angelegenheit konnten die Sachsen aber nicht leisten.

„Wir haben Wizz Air sehr faire Konditionen angeboten und standen seit Monaten mit ihnen in Verhandlung. Dass sich die Airline dennoch gegen eine Fortsetzung entschieden hat, nehmen wir zur Kenntnis“, hieß es nüchtern vom Flughafenbetreiber.

Knatsch um Gebühren und Steuern

Wie die Funke Mediengruppe unter Berufung auf Lufthansa-Zahlen berichtet, sind seit Beginn des Jahres 2025 die An- und Abfluggebühren um 40 Prozent, die Flugsicherungsgebühr um 25 Prozent gestiegen.

Generell gibt es in Deutschland seit langer Zeit Knatsch zwischen Flughäfen und Billigfliegern aufgrund der hohen Steuern sowie Gebühren, die für die Airlines anfallen. Flughäfen der Bundesrepublik gehören bei den staatlichen Steuern und Gebühren gar zu den teuersten in Europa, wie unlängst der ADAC bei der Analyse von 120 Kurzstrecken feststellte.

Für viele Fluggesellschaften lohne es sich „betriebswirtschaftlich nicht mehr, nach Deutschland zu fliegen“, ließ der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), Joachim Lang, bereits im vergangenen Herbst das Magazin „Focus“ wissen.

Seit dem Jahr 2020 hätten sich laut Lang die staatlichen Standortkosten wie Luftverkehrssteuer, Sicherheitsgebühr und Flugsicherung in Deutschland „fast verdoppelt“. Er mahnte: Die Kostenschraube für den Luftverkehr in Deutschland sei „überdreht“.

Über Fünf Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie hat sich der deutsche Luftverkehr immer noch nicht vollständig vom Schock erholt. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 zeige der Flugplan bis einschließlich November zum gleichen Zeitraum ein Sitzplatzangebot von 93 Prozent, so der BDL. In den übrigen europäischen Ländern übertreffe das Angebot die damaligen Werte längst um 10 Prozent.

Lufthansa-Chef fordert - und warnt

Der deutsche Markt hinkt demnach deutlich hinterher, weil vor allem die Billigflieger einen weiten Bogen um die teuren Flughäfen machen. Während das Angebot dieser Airlines laut BDL in Deutschland bei 85 Prozent des Vorkrisenniveaus liege, seien es im übrigen Europa 133 Prozent.

Lufthansa-Boss Ritter warnt jetzt: „Ganze Wirtschaftszentren in Deutschland sind nicht mehr ausreichend an internationale Märkte angebunden. Es braucht jetzt ein rasches politisches Handeln, um die Abwärtsspirale zu stoppen.“ Auch fordert er, die Kosten für die hoheitlichen Aufgaben von Flugsicherung und Luftsicherheit zu senken, indem sich der Staat hier stärker engagiere. „Zudem sollte die Luftverkehrsteuer reduziert werden.“

Seitens der Lufthansa heißt das: Sollten die Kosten in Deutschland so hoch bleiben, dann würden Drehkreuze im Ausland attraktiver. Deutsche Standorte hätten dann den Schaden. (phy)