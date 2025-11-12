Kretschmers Sportgipfel: Versprechen für Sachsens Trainer und Investitionen auch abseits der Leipziger Olympia-Ambitionen

Sachsens Landespolitik will mit einer besseren Vergütung dafür sorgen, dass die Abwanderung vieler Trainer in Nachbarländer ein Ende hat.

Das Verhältnis vom organisierten Sport und Sachsens Landespolitik scheint wieder ziemlich im Lot zu sein. „Das ist kein Fairplay, sondern höchstens Foulspiel“, hatte der in Leipzig ansässige Landessportbund (LSB) noch im Frühjahr per Pressemitteilung an die Landeshauptstadt gekabelt und damit im Regierungsapparat für Stirnrunzeln gesorgt....