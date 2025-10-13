Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kritik an Lehrerarbeitszeit-Studie: „Weniger Show-Politik und mehr echte Entlastungen“

Nach der Veröffentlichung der Arbeitszeitstudie gibt es massive Kritik am Maßnahmenpaket des Kultusministers.
Nach der Veröffentlichung der Arbeitszeitstudie gibt es massive Kritik am Maßnahmenpaket des Kultusministers.
Sachsen
Kritik an Lehrerarbeitszeit-Studie: „Weniger Show-Politik und mehr echte Entlastungen“
Redakteur
Von Tobias Wolf
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Ergebnisse befeuern die Kritik am Maßnahmenpaket von Kultusminister Conrad Clemens gegen Unterrichtsausfall.

Die am Montag vom Kultusministerium veröffentliche Studie zur Arbeitszeit sächsischer Lehrer hat deutliche Reaktionen ausgelöst. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sieht sich durch die Ergebnisse bestätigt. Lehrkräfte im Freistaat arbeiten demnach deutlich über vertraglich vereinbarte Zeiten hinaus.
