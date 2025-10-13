Kritik an Lehrerarbeitszeit-Studie: „Weniger Show-Politik und mehr echte Entlastungen“

Die Ergebnisse befeuern die Kritik am Maßnahmenpaket von Kultusminister Conrad Clemens gegen Unterrichtsausfall.

Die am Montag vom Kultusministerium veröffentliche Studie zur Arbeitszeit sächsischer Lehrer hat deutliche Reaktionen ausgelöst. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) sieht sich durch die Ergebnisse bestätigt. Lehrkräfte im Freistaat arbeiten demnach deutlich über vertraglich vereinbarte Zeiten hinaus.