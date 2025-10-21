Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Kultusministerium: Neue Beauftragte gegen Diskriminierung und Mobbing an Schulen ernannt

Natalija Bock ist neue Beauftragte des Kultusministeriums gegen Diskriminierung an Schulen in Sachsen.
Natalija Bock ist neue Beauftragte des Kultusministeriums gegen Diskriminierung an Schulen in Sachsen. Bild: Robert Michael/dpa
Natalija Bock ist neue Beauftragte des Kultusministeriums gegen Diskriminierung an Schulen in Sachsen.
Natalija Bock ist neue Beauftragte des Kultusministeriums gegen Diskriminierung an Schulen in Sachsen. Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Kultusministerium: Neue Beauftragte gegen Diskriminierung und Mobbing an Schulen ernannt
Redakteur
Von Luisa Ederle
Die gebürtige Ukrainerin Natalija Bock soll Schüler, Eltern und Lehrer in Fällen von Diskriminierung beraten. Sie übernimmt das Amt unter dem Eindruck einer rechtsextremen Attacke auf ein Gymnasium im Osterzgebirge.

Sachsens hat eine neue Beauftragte gegen Diskriminierung und Mobbing an Schulen. Die Dresdnerin Natalija Bock übernimmt das Ehrenamt unter dem Eindruck einer rechtsextremistischen Attacke auf ein Gymnasium in Altenberg/Osterzgebirge.
