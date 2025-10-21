Kultusministerium: Neue Beauftragte gegen Diskriminierung und Mobbing an Schulen ernannt

Die gebürtige Ukrainerin Natalija Bock soll Schüler, Eltern und Lehrer in Fällen von Diskriminierung beraten. Sie übernimmt das Amt unter dem Eindruck einer rechtsextremen Attacke auf ein Gymnasium im Osterzgebirge.

Sachsens hat eine neue Beauftragte gegen Diskriminierung und Mobbing an Schulen. Die Dresdnerin Natalija Bock übernimmt das Ehrenamt unter dem Eindruck einer rechtsextremistischen Attacke auf ein Gymnasium in Altenberg/Osterzgebirge.