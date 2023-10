Landtagswahl 2024: Innenminister Schuster tritt erstmals in Sachsen an

Sachsens Innenminister ist von der CDU im Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge als Direktkandidat nominiert worden. Kreischef Darmstadt äußerte sich auch zu einer misslungenen Kür im Nachbarwahlkreis.

Sachsens Innenminister Armin Schuster tritt erstmals für Sachsens CDU zur Landtagswahl an. Bei der Aufstellungsversammlung am Freitagabend in Lohmen erhielt der 62-Jährige für den Wahlkreis 51 im Kreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge als einziger Kandidat 91,4 Prozent: Es gab 32 Ja- und 3 Nein-Stimmen. Schuster hatte erst im Frühjahr 2022...