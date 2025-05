Lebensgefahr: Zwei blinde Passagiere auf Güterzug in Sachsen gestoppt

Zwei Freunde sind in der Sächsischen Schweiz auf einen Güterzug geklettert, um als blinde Passagiere mitzufahren. Das war lebensgefährlich - und wird sie jetzt teuer zu stehen kommen.

Bad Schandau. Die beiden Berliner waren am späten Samstagabend an der deutsch-tschechischen Grenze auf die obere Plattform eines leeren Autozuges geklettert. Offenbar hatten der 20- und der 22-Jährige aus bloßen Spaß als blinde Passagiere von Bad Schandau aus in Richtung Bratislava über Tschechien mitfahren wollen. Der Güterzug setzte sich tatsächlich auch in Bewegung, doch nur wenige Kilometer nach der Ausfahrt aus dem Bahnhof entdeckte ein anderer Lokführer die beiden Hasardeure. Zum Glück für die beiden - die Oberleitung war ihnen gefährlich nahe. Auch ohne direkte Berührung wäre ein Stromschlag möglich gewesen. Die 15.000 Volt Spannung hätten sie nicht überlebt.

Notfallmanager müssen Oberleitung in Sachsen ausschalten

Der Lokführer alarmierte die Leitstelle. Die stoppte den Zug sofort - allerdings an einer schwer zugänglichen Stelle. Ein Polizeihubschrauber ortete die beiden blinden Passagiere mit einer Wärmebildkamera auf dem drittletzten Waggon des leeren Autozuges. Polizisten forderten sie dann auf, ruhig liegenzubleiben. Da sich die beiden Männer in gefährlicher Nähe zur Oberleitung aufhielten, schaltete Notfallmanager der Deutschen Bahn aus Sicherheitsgründen die Leitung vollständig ab und erdeten sie. Erst nachdem sichergestellt war, dass keine Gefahr mehr durch den Strom bestand, konnten die zwei Berliner den Zug nach etwa insgesamt zwei Stunden gegen 2.30 Uhr am Sonntagmorgen unversehrt verlassen.

Die beiden blinden Passagieren wollen nicht gezeigt werden, ihnen ist der ganze Vorfall unangenehm. Bild: Marko Förster Die beiden blinden Passagieren wollen nicht gezeigt werden, ihnen ist der ganze Vorfall unangenehm. Bild: Marko Förster

Zugverkehr kommt für rund drei Stunden zum Erliegen

Der Zugverkehr auf der internationalen Route kam aufgrund der Abschaltung der Oberleitung zum Erliegen. „Insgesamt hatten neun Züge eine Verspätung von über 1200 Minuten“, zitiert die „Bild“ einen Polizeisprecher.

Schwierige Rettungsaktion

Insgesamt waren rund 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Krippen, Reinhardtsdorf und Königstein vor Ort sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzt, da bis zum Eintreffen der Rettungskräfte unklar war, wie es den beiden Männer gesundheitlich geht. Mit Steckleitern mussten sie sich wegen des schwierigen Geländes einen Zugang zu den Gleisen über einem Bahndamm bauen.

Hohe Einsatzkosten

Die Zugfahrt als blinde Passagiere endete für die beiden Berliner glücklicherweise glimpflich. Doch ihre Kletterpartie wird sie noch teuer zu stehen kommen: Die Polizei hat ein Bußgeldverfahren wegen betriebsstörender Handlungen eingeleitet. Mehrere tausend Euro können da verhängt werden. Zudem werden die beiden Berliner unter anderem für den Einsatz der Bundespolizei, des Hubschraubers, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zahlen müssen. Auch die Unterbrechung des Bahnverkehrs für fast drei Stunden wird ihnen darüber hinaus voraussichtlich in Rechnung gestellt werden. (juerg)