Lehrer-Abordnungen an Sachsens Oberschulen gegen Unterrichtsausfall: Welche Grundschulen und Gymnasien es besonders trifft

Wenn in einer Woche in Sachsen das neue Schuljahr beginnt, werden an so vielen Oberschulen wie noch nie Grundschul- oder Gymnasiallehrer aushelfen. Die „Freie Presse“ zeigt, was das konkret bedeutet.

In einer Woche beginnt das Schuljahr - und damit auch die praktische Umsetzung des Maßnahmenpakets zur „Verbesserung der Unterrichtsversorgung“, an dem Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) gegen alle Lehrerproteste festhielt. Um den zuletzt massiven Unterrichtsausfall vor allem an Oberschulen abzusenken, ist für deren „personelle... In einer Woche beginnt das Schuljahr - und damit auch die praktische Umsetzung des Maßnahmenpakets zur „Verbesserung der Unterrichtsversorgung“, an dem Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) gegen alle Lehrerproteste festhielt. Um den zuletzt massiven Unterrichtsausfall vor allem an Oberschulen abzusenken, ist für deren „personelle...