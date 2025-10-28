Lehrerverband für Kriegs- und Krisenvorsorge im Unterricht: Wie wir uns schützen sollten

Bundesinnenminister Alexander Dobrindt fordert aufgrund der aktuellen Bedrohungslagen eine Doppelstunde „Krisenvorsorge“ an Schulen. Ist das Panikmache oder sinnvoll? Ein neuer Ratgeber dazu boomt.

Chemnitz, Berlin. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) hat sich dafür ausgesprochen, junge Menschen in Schulen auf Krisen und auch einen möglichen Kriegsfall vorzubereiten. Er wolle bei der bevorstehenden Innenministerkonferenz im November mit seinen Länderkollegen „anregen, das Thema Krisenvorsorge in den Schulalltag einzubinden“ - etwa in Form einer speziell gestalteten Doppelstunde, sagte der CSU-Politiker dem „Handelsblatt“. „Mein Vorschlag ist, dass in einem Schuljahr in einer Doppelstunde mit älteren Schülern darüber diskutiert wird, welche Bedrohungsszenarien es geben kann und wie man sich darauf vorbereitet. Kinder sind wichtige Wissensträger in die Familien hinein“, so Dobrindt.

Lehrerverband: Doppelstunde reicht aber nicht aus

Der Verband Deutscher Realschullehrer unterstützt den Vorstoß, betont aber, dass die Themen regelmäßig und vertieft behandelt werden müssten, damit Schüler und Eltern realistisch einschätzen und reflektieren könnten. Verbandssprecher Ralf Neugschwender bezeichnete die Initiative als wichtigen Schritt, um Kinder, Jugendliche und auch Eltern widerstandsfähig zu machen. Im Gespräch mit dem MDR sagte er, es gebe realistische Bedrohungsszenarien, wie beispielsweise durch Russland. Schule müsse auch aktuelle politische Diskussionen begleiten können, etwa die geplante freiwillige Musterung in der Bundeswehr: Schülerinnen und Schüler sollten Wehrpflicht und freiwilligen Wehrdienst „so einordnen können, dass sie wissen, was auf sie zukommt“. Schule sei nicht nur Schutzraum, sondern müsse die realen Themen und Probleme aufgreifen und einordnen.

Neugschwender glaubt jedoch, dass eine einmalige Doppelstunde nicht ausreicht: „Eine Doppelstunde klingt ganz nett, entscheidend ist jedoch, dass Themen über einen gewissen Zeitraum regelmäßig und vertieft behandelt werden“, erklärte er dem MDR. Nur so könnten Schülerinnen und Schüler nach ihrem Abschluss Sachverhalte realistisch einschätzen und kritisch reflektieren.

Linkspartei spricht von Panikmache

Bei der Opposition im Bundestag stößt Dobrindt mit seinem Vorhaben einer Doppelstunde an Schulen allerdings auf Widerspruch. „Hier sollen ganz offensichtlich Ängste geschürt werden“, sagte die stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion, Nicole Gohlke, der Nachrichtenagentur AFP. „Ich halte diese Panikmache, gerade bei Kindern und Jugendlichen, für nicht hinnehmbar“, kritisierte die Bildungsexpertin. „Die Schule muss unbedingt ein Schutzraum bleiben.“

AfD gegen Thematisierung im Unterricht

Die AfD warf dem Minister Kriegstreiberei vor. „Es wäre eine unangebrachte Verharmlosung, in alldem nur einen völlig übersteuerten Alarmismus zu sehen“, sagte der Innenexperte der AfD-Bundestagsfraktion, Gottfried Curio. Dem Minister gehe es vielmehr darum, „das Thema eines kommenden Krieges selbstverständlich bis unvermeidbar zu machen“. Dafür beanspruche Dobrindt „die bellizistische Lufthoheit nun auch über den Kinderbetten“.

Bei der Linkspartei und bei der AfD eckt Alexander Dobrindt (CSU) mit seinem Vorstoß an. Bild: Soeren Stache/dpa Bei der Linkspartei und bei der AfD eckt Alexander Dobrindt (CSU) mit seinem Vorstoß an. Bild: Soeren Stache/dpa

Dobrindt: Nachfrage nach neuem Ratgeber enorm

Der Minister verweist hingegen auf das riesige Informationsinteresse in der Bevölkerung an konkreten Tipps zur Vorbereitung auf Notlagen. So sei die Nachfrage nach dem jüngst vorgestellten Ratgeber für Bevölkerungsschutz mit Themen wie Verhalten bei Stromausfall oder auch Luftangriffen enorm. „Die Menschen wollen wissen, wie sie sich vorbereiten“, sagte er. „Wir wissen, dass Vorsorge und das Sprechen über Vorsorge vor Krisen nicht Unsicherheit schürt, sondern unsere Gesellschaft resilienter macht.“

Dobrindt sagte zur ausdrücklichen Empfehlung, dass jeder zu Hause Notvorräte anlegen sollte: „Es kann nicht schaden. Man muss kein Prepper sein, um zu verstehen, dass ein paar Tage Vorrat, eine Taschenlampe, Batterien oder ein Kurbelradio vernünftige Vorsorge sind. Wer das hat, sorgt nicht für Panik – er sorgt vor.“ Dobrindt kündigte zudem ein neues Schutzkonzept an. „Wir arbeiten an einem Pakt für den Bevölkerungsschutz“, sagte er. „Das Ziel ist: Vorsorge statt Verunsicherung.“ Zum einen gehe es um funktionierende Warnsysteme, außerdem um Schutzräume. Das könnten öffentliche Gebäude wie Tiefgaragen oder Keller eines Wohnhauses sein. Zudem müsse die Versorgung im Krisenfall mit lebensnotwendigen Gütern sichergestellt sein, erläuterte der Minister. (juerg/dpa)

Der neue Ratgeber des Amtes für Bevölkerungs- und Katstrophenschutz kann hier abgerufen werden.