Leipzig ist im Turnfestfieber: Eine Zwickauerin erinnert sich an die Massenchoreografien zu DDR-Zeiten

Von Mittwoch bis Samstag ist die Messestadt Gastgeber für Zehntausende Teilnehmer beim Internationalen Deutschen Turnfest. Eine Zwickauerin verbindet damit ganz besondere Erinnerungen an das Sportspektakel.

38 Jahre sind seit ihrem ersten und einzigen Auftritt beim Turn- und Sportfest der DDR vergangen. Und doch wirkt es wie selbstverständlich, als Birgit Helbig an einem Freitag im Mai 2025 in der Trainingshalle der Gerätturnerinnen des ESV Lok Zwickau ihre Arme hebt und einige der Bewegungen macht, die sie damals in der Spätphase des...