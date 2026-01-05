MENÜ
Von Döbeln aus nicht nur die Finanzlage der Landesverwaltung, sondern auch der Kommunen fest im Blick: Sachsens Rechnungshof.
Von Döbeln aus nicht nur die Finanzlage der Landesverwaltung, sondern auch der Kommunen fest im Blick: Sachsens Rechnungshof. Bild: Sebastian Kahnert/dpa/Archiv
Von Döbeln aus nicht nur die Finanzlage der Landesverwaltung, sondern auch der Kommunen fest im Blick: Sachsens Rechnungshof.
Von Döbeln aus nicht nur die Finanzlage der Landesverwaltung, sondern auch der Kommunen fest im Blick: Sachsens Rechnungshof. Bild: Sebastian Kahnert/dpa/Archiv
Sachsen
Leisten sich Sachsens Kommunen zu viel Personal?
Redakteur
Von Tino Moritz
Der Rechnungshof hält nicht nur die Ausgaben für die Landesverwaltung zu hoch, sondern auch einen Stellenabbau in Sachsens Städten und Gemeinden für erforderlich.

Als Sachsens Rechnungshof Mitte Dezember seinen zweiten Band des Jahresberichts 2025 vorstellte, ging es nicht nur um das „starke Optimierungspotenzial“ des Freistaats. Präsident Jens Michel bezog sich dabei auf einen Bundesländervergleich. Danach übertraf die Personalausstattung Mitte 2023 in fast allen Kernbereichen den Durchschnitt der...
