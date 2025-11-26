Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
"Leser helfen"-Projekte 2025

Leser helfen - Spendenprojekte 2025
Leser helfen - Spendenprojekte 2025
Der Verein "Leser helfen" hat in den zurückliegenden fast 30 Jahren mehr als 200 Hilfsprojekte in der Region unterstützt. Erfahren Sie hier die Details zu den diesjährigen Projekten. Einen Überblick über alle Projekte finden Sie hier.

"Leser helfen" Charlotte und ihrem Vati

Charlotte (4) aus Chemnitz hat einen seltenen Chromosomenfehler. Sie kann weder sprechen, noch laufen und überstand 2024 eine schwere Krebserkrankung. Nach dem Tod ihrer Mutter kümmert sich ihr Vater allein um sie, doch die beiden leben in einer belastenden Dachgeschosswohnung ohne Aufzug. "Leser helfen" möchte dafür sorgen, dass Charlotte und ihr Papa einen Neuanfang in einer behindertengerechten Wohnung schaffen können.

