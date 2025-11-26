"Leser helfen"-Projekte 2025
Der Verein "Leser helfen" hat in den zurückliegenden fast 30 Jahren mehr als 200 Hilfsprojekte in der Region unterstützt. Erfahren Sie hier die Details zu den diesjährigen Projekten. Einen Überblick über alle Projekte finden Sie hier.
"Leser helfen" Kinderarche Reichenbach
Marlon (8) aus Limbach-Oberfrohna kam als Frühchen zur Welt und erlitt schwere Hirnschädigungen. Er ist körperlich stark eingeschränkt, kann seinen Kopf nicht selbst halten und ist auf einen Rollstuhl angewiesen. Seine alleinerziehende Mutter benötigt Unterstützung für ein behindertengerechtes Auto, um Marlons Mobilität zu sichern. "Leser helfen" unterstützt sie.