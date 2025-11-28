Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Reichenbach
  • |

  • „Leser helfen“ im Vogtland: Damit auch der Garten der Kinderarche eine Wohlfühl-Oase wird

Die Reichenbacher Kinderarche ist ein Zuhause auf Zeit. Im Haus ist alles auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt. „Im Außengelände nicht, das ist unser großer Wunsch“, sagt Einrichtungsleiterin Nicole Baumann (hinten).
Die Reichenbacher Kinderarche ist ein Zuhause auf Zeit. Im Haus ist alles auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt. „Im Außengelände nicht, das ist unser großer Wunsch“, sagt Einrichtungsleiterin Nicole Baumann (hinten). Bild: Gerd Möckel
Die Reichenbacher Kinderarche ist ein Zuhause auf Zeit. Im Haus ist alles auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt. „Im Außengelände nicht, das ist unser großer Wunsch“, sagt Einrichtungsleiterin Nicole Baumann (hinten).
Die Reichenbacher Kinderarche ist ein Zuhause auf Zeit. Im Haus ist alles auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt. „Im Außengelände nicht, das ist unser großer Wunsch“, sagt Einrichtungsleiterin Nicole Baumann (hinten). Bild: Gerd Möckel
Reichenbach
„Leser helfen“ im Vogtland: Damit auch der Garten der Kinderarche eine Wohlfühl-Oase wird
Redakteur
Von Gerd Möckel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Einrichtung in Reichenbach ist für neun Kinder Zuhause auf Zeit. Im Haus fehlt es an nichts. Nun soll das Außengelände umgestaltet werden – altersgerecht „als Erweiterung des pädagogischen Raums“.

Vogtland.

Die Reichenbacher Kinderarche ist neun Kindern Zuhause auf Zeit. Kinder im Alter von acht bis 18 Jahren, die aus verschiedenen Gründen nicht bei ihren Eltern aufwachsen können. Betreut in einer Wohngruppe von fünf pädagogischen Fachkräften. Das Haus und die Zimmer der Kinder vermitteln Geborgenheit. Lichterketten, individuell gestaltete Fotowände, das Kuscheltier im Bett. Für die gemeinsame Zeit gibt es Gruppenräume oder die Küche unterm Dach. Die Kinder können für sich sein – oder Gemeinschaft suchen.

„Genau das fehlt uns im Außengelände“, sagt Nicole Baumann.

Hier müsste ein Gartengestalter ran, sagt Einrichtungsleiterin Nicole Baumann.
Hier müsste ein Gartengestalter ran, sagt Einrichtungsleiterin Nicole Baumann. Bild: Gerd Möckel
Hier müsste ein Gartengestalter ran, sagt Einrichtungsleiterin Nicole Baumann.
Hier müsste ein Gartengestalter ran, sagt Einrichtungsleiterin Nicole Baumann. Bild: Gerd Möckel

Die Einrichtungsleiterin spricht von einem langgehegten Wunsch, der vor Jahren mit dem Umzug der heilpädagogischen Wohngruppe in das einstige Wohnhaus am Reichenbacher E-Werk geboren worden war. Doch für die Umgestaltung des Außengeländes „zu einem lebendigen, sicheren und naturnahen Erlebnisraum mit Platz für Individualität und Gemeinsamkeit“ fehlt dem Träger das Geld. Die Arche schätzt die Kosten auf etwa 12.000 Euro.

Zwickauer Stiftung: Zeigen Sie Herz

Für möglichst viele Gartenprojekt-Spenden macht die DRH-Stiftung Kinderhilfe Zwickau mobil. Die Stiftung setzt sich in der Region seit Jahr und Tag für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche ein. „Für Kinder, die am Rande unserer Gesellschaft stehen. Wir würden uns sehr freuen, wenn viele Menschen auch für das Reichenbacher Projekt Herz zeigen“, sagt Stiftungsvorstand Monika Uhlmann. Die Stiftung kann das Projekt nicht allein stemmen, steuert jedoch 3000 Euro bei.

Für jedes Alter und für alle gemeinsam

In dem großen Außengelände der Kinderarche ist bereits einiges geschaffen worden. Ein kleiner Fußballplatz, ein Trampolin, ein Grillplatz etwa. Über die Jahre gestemmt mit Spendengeldern und dem Engagement des Hausmeisters, erzählt Nicole Baumann. „Alles schön, aber alles irgendwie halbfertig. Dabei ist noch so viel Platz.“ Für die Verwirklichung weitgediehener Ideen, abgestimmt auf die Bedürfnisse der verschiedenen Altersgruppen.

Für die Jüngsten – die Arche nimmt Kinder ab drei Jahren auf – ein geschützter Spielbereich „zum Toben oder für kreative Sandspiele ein Sandkasten“. Für die Älteren Rückzugsorte mit Sitzmöglichkeiten, mit Chill-Ecke und Boxsack zum Runterkommen. Für alle ein Platz zum Quatschen oder Musik machen. Mit Hängematten, Sonnensegel und Liegen. Auch das von den Kindern gepflegte Kräuterbeet müsste erneuert werden.

Harmonisches Ganzes

Zudem fehlen schon lange eine Fahrrad-Garage sowie ein Ballfangnetz am Hang hinunter zum E-Werk. „Ich weiß gar nicht, wie viele Bälle dort schon verloren gegangen sind.“ Auch ein Sichtschutz zur vielbefahrenen Klinkhardtstraße hoch ins Zentrum wäre nicht schlecht. „Das alles müsste von einem Gartengestalter gedacht und umgesetzt werden“, vervollständigt die Einrichtungsleiterin ihre Aufzählung. Einem Fachmann also, der die Einzelprojekte auf dem teilweise terrassierten Gelände koordiniert und zu einem harmonischen Ganzen zusammenfügt.

Die Kinder planen und bauen mit

Und der die Wünsche und Ideen der Kinder berücksichtigt, sagt Nicole Baumann. „Die Kinder planen mit, sie bauen mit. Das stärkt ihr Gefühl von Selbstwirksamkeit und Verantwortung – das macht das neue Gelände zu ihrem Ort.“ Und den Garten damit „zur Erweiterung des pädagogischen Raums“ mit Platz für Rückzugsmöglichkeiten und zum Austoben.

„Diese Möglichkeit draußen fehlt uns sehr“, sagt Nicole Baumann. „Als Ort für Bewegung und Entspannung gleichermaßen. Hier entstehen Freundschaften, hier wächst Vertrauen – hier kann Kindheit wieder leicht sein.“

Und das Ganze ist nicht nur für die Kinder der Wohngruppe gedacht. Im Haus befindet sich auch die sozialpädagogische Familienhilfe „Wegbegleitung“ – eine Einrichtung mit „besonders intensiver Elternarbeit“. Kinder, die mit ihren Eltern dort sind, sollen in eine Wohlfühl-Oase eintauchen können. (gem)

Hier geht es zum Spendenformular.

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
18:16 Uhr
5 min.
Zschäpe soll nicht nur gegen ihre beste Freundin auspacken
Susann E., die Vertraute der NSU-Terroristin Beate Zschäpe im Zwickauer Untergrund, (Foto vom ersten Prozesstag) ist unter anderem wegen Beihilfe zum letzten Bankraub angeklagt.
Die zu lebenslanger Haft verurteilte Rechtsterroristin liefert im Terrorhilfe-Prozess gegen Susann E. eine Art Schlussstein zur Anklage. Dass sie dezidiert über den Untergrund mit Mundlos und Böhnhardt aussagen soll, passt Zschäpe aber gar nicht.
Jens Eumann
10.11.2025
3 min.
„Es könnten unsere Enkel sein“: Muldaer Tankstellen-Ehepaar spendet für Wohngruppen in Lichtenberg
Im Haus Lichtenberg übergaben Birgit und Wilfried Flade eine Spende an Julia Mauersberger (links).
Birgit und Wilfried Flade aus Mulda hatten eine besondere Idee, um Kindern in Lichtenberg eine Freude zu bereiten. Aus Platzmangel im Regal entstand eine Aktion mit Herz.
Heike Hubricht
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
18:21 Uhr
5 min.
Linke ebnet Weg zur Verabschiedung des Renten-Pakets
Die Enthaltung der Linken verändert die Ausgangslage für die Abstimmung am Freitag.
Merz und Spahn kämpfen um jede Unionsstimme für das umstrittene Rentenpaket. Jetzt kommt Hilfe von einer Seite, auf die CDU und CSU nicht angewiesen sein wollen.
Michael Fischer und Basil Wegener, dpa
09:48 Uhr
3 min.
Rekord-Einnahme bei Reichenbacher Praxis-Flohmarkt: Unverhoffter Geldsegen für Kultur-Juwel
Schnappschuss vom Praxis-Flohmarkt im alten Reichenbacher Zentralmarkt.
Zahnärztin Anja Gürtler freut sich über eine „Wahnsinnssumme“. Deshalb wurde der Empfängerkreis für die Geldspenden erweitert – wer der Glückspilz ist.
Gerd Möckel
Mehr Artikel