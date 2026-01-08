Letzter in Ostdeutschland? Experten sehen „hochdramatische Entwicklung“ und „echte Krisensituation“ für Sachsens Kommunen

Sachsen
Im Auftrag des Städte- und Gemeindetages analysieren Leipziger Finanzwissenschaftler seit Jahren die finanzielle Lage der Kommunen im Freistaat. Wie reagiert die Landespolitik auf die jüngsten Zahlen?
Die finanziellen Rahmenbedingungen für Sachsens Kommunen haben sich nach einer Expertenanalyse im innerdeutschen Vergleich in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert. Sie befinden sich mittlerweile in einer „echten Krisensituation“, sagte der Leipziger Finanzwissenschaftler und Mitautor Mario Hesse am Donnerstag in Dresden bei der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.