  • Letzter in Ostdeutschland? Experten sehen „hochdramatische Entwicklung“ und „echte Krisensituation“ für Sachsens Kommunen

„Wir hätten’s auch ehrlicherweise Anfang 2025 nicht erwartet, dass es so schlimm kommen würde“: Der Leipziger Finanzwissenschaftler Mario Hesse bei der Vorstellung des Gemeindefinanzberichts 2024/25 am Donnerstag in Dresden.
Vereint in der Sorge über zu wenig finanzielle Spielräume für Sachsens Kommunen: Finanzwissenschaftler Thomas Lenk, SSG-Präsident Bert Wendsche und SSG-Geschäftsführer Mischa Woitscheck (v.l.) bei der Vorstellung des Gemeindefinanzberichts Sachsen 2024/2025.
Wohin steuert Sachsens CDU beim Doppelhaushalt 2027/28? Finanzstaatssekretär Sebastian Hecht neben seinem Minister Christian Piwarz, Innenminister Armin Schuster und Landtagsfraktionschef Christian Hartmann bei der Haushaltsklausur im Dezember im ostsächsischen Schmochtitz.
Sachsen
Letzter in Ostdeutschland? Experten sehen „hochdramatische Entwicklung“ und „echte Krisensituation“ für Sachsens Kommunen
Redakteur
Von Tino Moritz
Im Auftrag des Städte- und Gemeindetages analysieren Leipziger Finanzwissenschaftler seit Jahren die finanzielle Lage der Kommunen im Freistaat. Wie reagiert die Landespolitik auf die jüngsten Zahlen?

Die finanziellen Rahmenbedingungen für Sachsens Kommunen haben sich nach einer Expertenanalyse im innerdeutschen Vergleich in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert. Sie befinden sich mittlerweile in einer „echten Krisensituation“, sagte der Leipziger Finanzwissenschaftler und Mitautor Mario Hesse am Donnerstag in Dresden bei der...
