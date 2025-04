Lotto in Sachsen: Gleich zwei neue Millionäre haben sich noch immer nicht gemeldet

Beide Spieler haben ihren Tippschein vor rund vier Wochen in einer Annahmestelle in Sachsen abgegeben. Beiden brachten die Zahlen 2, 18, 23, 29, 43, 48 Glück. Doch vielleicht ahnen sie davon noch immer nichts.

Leipzig.

Einer der beiden Gewinne hat seinen Lottoschein in Leipzig abgegeben. Dieser Glückspilz hat zumindest schon einmal in einer Annahmestelle prüfen lassen, ob er etwas gewonnen hat. Dieser Spieler wird sich dann bestimmt gefreut haben, als dort auf dem Display „Großgewinn“ aufleuchtete. Das bedeutet allerdings nur, dass es mehr als 1000 Euro sind. Dass es aber gleich 9,6 Millionen Euro sind, davon erfuhr er dort nichts. Auch der zweite Millionen-Gewinner, der seinen Schein in Nordsachsen abgegeben hatte, könnte noch völlig ahnungslos sein. Er hat sich noch nirgends gemeldet.

Wissen die beiden Glückspilze vielleicht noch gar nichts von ihrem Riesengewinn?

Kerstin Waschke von der Sächsische Lotto-GmbH kann nur mutmaßen, warum die beiden rund vier Wochen nach der Ziehung vom 15. Februar bis heute ihren Gewinn noch nicht abgeholt haben. „Vielleicht denkt der Glückspilz aus Leipzig, sein Gewinn sei gar nicht so groß“, sagt sie auf Anfrage der „Freien Presse“. „Und vielleicht hatte der andere aus Nordsachsen einfach noch keine Zeit.“ Denn dort sei ein Vier-Wochen-Schein gespielt worden, der an diesem Wochenende erst auslaufe. „Da lehrt uns die Erfahrung, dass solche Spieler nur alle vier Wochen mal in der Annahmestelle vorbeischauen.“

Nur zwei Tippfelder ausgefüllt

Dass gleich zwei Millionengewinne in einer einzigen Ziehung nach Sachsen fallen, ist aber etwas Besonderes. Denn beide Gewinner hatten das Glück, dass sie die einzigen in ihrer jeweiligen Gewinnklasse waren. Die Gewinnzahlen 2, 18, 23, 29, 43, 48 plus die Superzahl 7 katapultierten den Leipziger Lottospieler auf Anhieb unter die Liste der Top 10 der Millionengewinner bei Sachsenlotto. Der Spielschein wurde für zwei Ziehungen ohne Kundenkarte abgegeben. Das heißt, die Lotto-Gesellschaft weiß daher nicht, ob es sich bei diesem Glückspilz um eine Frau, einen Mann oder eine Tippgemeinschaft handelt. Es könnte sogar sein, dass der Gewinner gar nicht in Sachsen lebt, sondern nur in Leipzig getippt hat. Die Lotto-Gesellschaft weiß lediglich, dass dieser Glückspilz lediglich zwei Tippfelder ausgefüllt hat. Sein Einsatz: 5,80 Euro inklusive Bearbeitungsgebühr.

Auch der zweite Millionengewinner, der in Nordsachsen seinen Schein abgegeben hat, ist anonym. Seine „6 Richtigen“ ohne Zusatzzahl machen ihn um 2.219.071,30 Euro reicher.

Lotto-Gewinn verfällt erst nach drei Jahren

Zeit lassen mit der Gewinnabholung können sich allerdings noch beide. Erst nach drei Jahren verfällt ein Lottogewinn. „Wir können wirklich warten“, sagt Kerstin Waschke. „Wir können wirklich nur warten.“ Waschke glaubt aber fest daran, dass sich beide Glückspilze früher oder später noch melden werden. „Ein Gewinn in dieser Höhe ist bei uns noch nie verfallen“, sagt sie. (juerg)