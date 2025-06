„Man schaut sich erst einmal um, bevor man sich zu Präsident Trump äußert“: Wie Sachsens Landesbischof seine Reise in die USA erlebte

Chemnitz, Dresden. Tobias Bilz, Bischof der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Sachsens, ist von einer Dienstreise im US-Swing-State Pennsylvania zurückgekehrt. Im Gespräch berichtet er über zwiespältige Eindrücke.

Herr Bilz, Sie waren eben ein paar Tage in den USA unterwegs, genauer im Bundesstaat Pennsylvania an der Ostküste. Was hat denn ein sächsischer Landesbischof dort zu tun?