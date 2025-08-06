Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Mehr neue und mehr an Mangelschulen versetzte Lehrer zum neuen Schuljahr: Senkt sich somit Sachsens Unterrichtsausfall?

Sachsens Kultusminister seit Dezember 2024: Conrad Clemens (CDU). Geht sein Plan gegen Ausfall auf?
Sachsens Kultusminister seit Dezember 2024: Conrad Clemens (CDU). Geht sein Plan gegen Ausfall auf? Bild: Robert Michael/dpa/Archiv
Sachsens Kultusminister seit Dezember 2024: Conrad Clemens (CDU). Geht sein Plan gegen Ausfall auf?
Sachsens Kultusminister seit Dezember 2024: Conrad Clemens (CDU). Geht sein Plan gegen Ausfall auf? Bild: Robert Michael/dpa/Archiv
Sachsen
Mehr neue und mehr an Mangelschulen versetzte Lehrer zum neuen Schuljahr: Senkt sich somit Sachsens Unterrichtsausfall?
Redakteur
Von Tino Moritz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

270 der landesweit 885 neu eingestellten Bewerber mit abgeschlossener Lehramtsausbildung fangen in Südwestsachsen an. Bei den Abordnungen will Kultusminister Clemens die Verteilung verbessern.

Diese Entwicklung kennen Sachsens Schulplaner bereits aus dem Vorjahr: Obwohl die Anzahl der neuen Erstklässler abnimmt, steigt die Gesamtzahl der Schüler in Sachsen. Für landesweit knapp 11.000 mehr als bisher beginnt am Montag das neue Schuljahr. Mit 449.500 statt knapp 440.000 Schülerinnen und Schülern entfällt das Plus vor allem auf die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:15 Uhr
1 min.
Defektes Stellwerk stört Bahnverkehr in Südbrandenburg
Im Regionalverkehr kommt es auf der Verbindung zwischen Doberlug-Kirchhain und Leipzig zu Beeinträchtigungen. (Archivbild)
Für die Steuerung des Zugverkehrs sind Stellwerke nötig. Ein Defekt sorgt im Regionalverkehr auf einer Verbindung von Südbrandenburg nach Sachsen für Störungen.
06.08.2025
5 min.
Unterrichtsausfall in Sachsen soll spürbar abnehmen
Für rund 534.000 Schülerinnen und Schüler beginnt in Sachsen am kommenden Montag das neue Schuljahr. (Symbolbild)
In Sachsen beginnt am Montag ein neues Schuljahr - und für rund 37.000 Erstklässler damit ein neuer Lebensabschnitt. Das Kultusministerium will den Unterrichtsausfall senken. Es gibt auch Skepsis.
03.08.2025
3 min.
Lehrer-Abordnungen an Sachsens Oberschulen gegen Unterrichtsausfall: Welche Grundschulen und Gymnasien es besonders trifft
„Insbesondere die Reduzierung von Abminderungsstunden und die erhöhte Zahl an Abordnungen bedeuten neue Herausforderungen für Lehrerinnen und Lehrer sowie Schulleitungen“: Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU).
Wenn in einer Woche in Sachsen das neue Schuljahr beginnt, werden an so vielen Oberschulen wie noch nie Grundschul- oder Gymnasiallehrer aushelfen. Die „Freie Presse“ zeigt, was das konkret bedeutet.
Tino Moritz und Ronny Schilder
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
14:12 Uhr
1 min.
Fanfaren, Eispiraten, Feierlaune – Stadtfest Crimmitschau geht in Runde zwei
Mit dem Einzug des Crimmitschauer Fanfarenzugs ist das Stadtfest am Samstagmorgen gestartet.
Vom Familienprogramm bis zur kultigen Partyband – in der Innenstadt jagt an diesem Wochenende ein Highlight das nächste.
Jochen Walther
Mehr Artikel