Mehr neue und mehr an Mangelschulen versetzte Lehrer zum neuen Schuljahr: Senkt sich somit Sachsens Unterrichtsausfall?

Sachsen
270 der landesweit 885 neu eingestellten Bewerber mit abgeschlossener Lehramtsausbildung fangen in Südwestsachsen an. Bei den Abordnungen will Kultusminister Clemens die Verteilung verbessern.
Diese Entwicklung kennen Sachsens Schulplaner bereits aus dem Vorjahr: Obwohl die Anzahl der neuen Erstklässler abnimmt, steigt die Gesamtzahl der Schüler in Sachsen. Für landesweit knapp 11.000 mehr als bisher beginnt am Montag das neue Schuljahr. Mit 449.500 statt knapp 440.000 Schülerinnen und Schülern entfällt das Plus vor allem auf die...
