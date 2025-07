„Meine Eltern sind irgendwann an mir verzweifelt“: Wenn Zocken den Alltag bestimmt

Jerome saß als Teenager stundenlang in seinem Kinderzimmer im Erzgebirge. Er hat Computer gespielt, so viel es ging. Für viele gehört Gaming zum Alltag. Doch was, wenn es von einem Besitz ergreift?

In einer Silvesternacht fing es an. Jerome war damals 11 Jahre alt. Seine Mutter hatte ihn zu einer Feier bei Freunden mitgenommen, die hatten auch ein Kind in seinem Alter. Als Jerome sich irgendwann zwischen den Gesprächen der Erwachsenen gelangweilt hat, sagte seine Mutter zu ihm einen Satz, der so oder so ähnlich klang: „Geh doch mal zu... In einer Silvesternacht fing es an. Jerome war damals 11 Jahre alt. Seine Mutter hatte ihn zu einer Feier bei Freunden mitgenommen, die hatten auch ein Kind in seinem Alter. Als Jerome sich irgendwann zwischen den Gesprächen der Erwachsenen gelangweilt hat, sagte seine Mutter zu ihm einen Satz, der so oder so ähnlich klang: „Geh doch mal zu...