Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) ist gegen die SPD-Bleiberechtsvorschläge.
Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) ist gegen die SPD-Bleiberechtsvorschläge.
Sachsen
Migration: Schuster lehnt SPD-Vorschläge zum Bleiberecht ab
Redakteur
Von Tobias Wolf
Sachsens Innenminister warnt: SPD-Pläne zum Bleiberecht könnten das Vertrauen der Bürger in die Migrationspolitik erschüttern. Bei einer Gruppe macht aber auch Sachsen eine Ausnahme.

Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) hält nichts von SPD-Vorschlägen zu einem umfassenden Bleiberecht für Migranten. Die SPD im Bundestag hatte in einem Beschlussentwurf für ihre Fraktionsklausur in Berlin vorgeschlagen, allen Menschen ein Bleiberecht zu gewähren, die hier arbeiten oder ausgebildet werden und gut integriert sind –...
