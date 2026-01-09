Migration: Schuster lehnt SPD-Vorschläge zum Bleiberecht ab

Sachsen
Sachsens Innenminister warnt: SPD-Pläne zum Bleiberecht könnten das Vertrauen der Bürger in die Migrationspolitik erschüttern. Bei einer Gruppe macht aber auch Sachsen eine Ausnahme.
Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) hält nichts von SPD-Vorschlägen zu einem umfassenden Bleiberecht für Migranten. Die SPD im Bundestag hatte in einem Beschlussentwurf für ihre Fraktionsklausur in Berlin vorgeschlagen, allen Menschen ein Bleiberecht zu gewähren, die hier arbeiten oder ausgebildet werden und gut integriert sind –...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.